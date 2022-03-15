如何在经济衰退期进行交易？- 嘉盛官网

什么是经济衰退？

经济衰退是指经济表现明显且持续下降的时期，影响某个国家或多个国家，对各国政府、商业、消费者和投资者具有深远的影响。

经济衰退并无固定定义，但通常具有经济活动萎缩的特征 – GDP、真实收入、就业率、产销下降。统计机构经常表示，相关指标，比如GDP，要连续两个季度下降。

经济衰退被认为是商业周期的正常组成部分，通常(平均)每7-9年爆发一次，但持续时间方面则并无共识。大多数情况下，低迷持续时间长于100天就会被归类为经济衰退，如果持续时间少于100天则被归类为调整或熊市。但若持续时间多于数月或数个季度，就被称为经济萧条 – 可以蔓延数年甚至数十年，对社会的影响更为深远。

什么是二次探底衰退？

所谓二次探底衰退，即指经济增长放慢后短暂回暖并再度低迷。比如GDP季率出现多个正增长率，发出经济复苏的信号，但被新的衰退所破坏。

二次探底衰退相当罕见。在美国只出现过一次，那就是50年前的1982年，诱因是OPEC禁运导致油价上涨。随着经济开始复苏，美联储为了平抑通胀大举加息，最高达到21.6%并诱发第二次衰退。

欧洲在距今较近的时候，即新冠疫情期间遭遇过二次探底衰退。疫情爆发之初，欧元区经济萎缩，但在2021年年初恢复增长 – 比如，当时法国经济增长0.4%。然而，新冠病毒造成感染人数再度激增，经济回暖昙花一现。截至2021年4月，欧元区经济再度萎缩0.6%。

经济衰退形成的原因？

经济衰退是经济收缩的结果，而经济收缩的原因多种多样：

经济冲击 – 发生于意外爆发的危机造成严重财务困境之时。最明显的例子就是新冠疫情的爆发造成世界经济增长放慢。

收入减少、负债增加 – 个人收入减少时将不得不求助其它资金来源，主要是负债。随着负债率上升，违约率和破产率增加可以令经济陷入瘫痪。楼市泡沫就引爆了 2008 年的经济衰退。

银行挤兑 – 当银行被广泛认为可能倒闭时将遭遇严重的挤兑。如果不加以制止，可能致使银行破产、恐慌席卷银行业。如果在消费者中造成恐慌，可以引发经济衰退。

资产投机泡沫 – 当投资的回报率超过合理价值即形成所谓的泡沫。“击鼓传花”游戏落幕之时就是价格暴跌之日，个人和企业恐慌之下抛售资产并削减支出。

如何在经济衰退期进行交易？

利用衍生品投机金融市场，可以对标的资产进行做多或做空，既有可能自下跌的市场中获利，也有机会自上涨的市场获利。

所以，大部分投资者可能恐惧于经济低迷，交易者则可以于震荡中找到机会。接下来让我们分别观察几种市场在经济衰退环境中的表现。

债券在经济衰退期的走势

债券价格在经济衰退期通常上涨，被视为经济低迷时的避风港。MFS Investments的研究报告显示，2008年经济衰退时，全球债券价格上涨12%，而在2000-2002年科技股崩盘中上涨8%。

债券市场之所以在经济衰退期上涨是因其属于前瞻性市场，反映投资者对未来的预期。在经济真正衰退时，债券市场已消化大部分冲击，投资者转而着眼于经济复苏阶段。

各国央行也通常在经济衰退期通过调整货币政策激励经济增长，此时买入债券就是激励举措之一，这往往伴随着降息。

但债券在经济低迷期的表现各不相同。观察债券收益率及其与利率之间的关系很重要。比如，在低利率环境中，收益率较高的老债券比收益率较低的新债券更具吸引力。

而在度过经济衰退之后，随着利率上升、系列货币刺激政策退出，新债券的收益率可能更高。

大宗商品在经济衰退期的表现

一般而言，当经济增长放慢时，基建项目与房屋营建减少，对大宗商品的需求降温并导致价格下跌，工业产出由此缩水。

大部分大宗商品，比如工业品、农产品和能源，在经济衰退期的价值全取决于其是否属于易腐品。如果一种材料无法长期储存，那么在经济衰退期需求降温时，其价值可能下降。在需求下降的同时，产出减少且可能出现储存困难。

2020年4月，各港口堆积的原油桶数创下记录，储存设备不堪重负，投资者担心被要求自行提货，这引发全球性恐慌，导致西得州油价史上首次跌成负值。

但也有一些大宗商品，尤其是被视为价值保存工具的大宗商品，其反应与此不同。这通常指黄金与白银，以及铂金和钯金等贵金属。

经济衰退期应当买入黄金吗？

黄金享有避险资产的声誉，在经济衰退时买入被视为好的选择。比如，2008年全球金融危机期间，标普500指数跌37%，而黄金上涨24%。

在经济衰退期，无论是央行，还是那些经历低迷的方式并不必然相同的行业，比如医药和技术领域，对贵金属的需求没有中断。所以，从这方面来说，贵金属在衰退期被认为可以维持价值。

但这种关系已演变成某种自我实现的预言，即投资者认为黄金是避险资产，黄金的行为也看起来像是避险资产。

值得一提的是，黄金在衰退期可能并非始终上涨，而是像其它市场一样，有高潮也有低谷，只是稳定性优于股票。

交易黄金的方式多种多样，比如从贵金属经纪商手中购买金币和金条、交易差价合约或期货，也可以聚焦开放式基金。

股市在衰退期的表现

股市展示企业获取公众资本的难易程度以及个人投资于风险资产的意愿强弱，所以一直被视为衡量经济健康的指标。在经济衰退时，投资者远离风险资产，股市下跌也不出奇。

但也有几类股票的盈利能力与成长不受经济周期的影响，所以在经济低迷时受到欢迎，即所谓的防御类股票，一般包括必需消费品、医疗健康、公用事业和电信。这类公司提供的产品被视为必需品，在其它领域因经济低迷而全面滑坡时继续斩获创记录的销售与利润。

但股市下跌并不总是和经济衰退划等号，特别是如果下跌仅限于市场内部，那么可能只是修正或熊市。事实上，经济学家相信，不能仅凭股市来判断经济是否繁荣。

黄金股票在经济衰退时期会上涨吗？

是的，正常情况下，在经济衰退时黄金股票上涨。经济衰退期大部分股市下跌，而黄金价格通常上涨，意即黄金开采与生产的公司获益。

经济衰退时货币对的表现

货币对不是衰退的佐证。除非经济衰退消灭了每个国家，否则交易者总是有办法从两个货币的相对强弱中获利。

某些货币或在经济上相关的货币组在各自国家经济衰退时不可避免贬值，但也有其它货币趁势而起取而代之。货币对交易的本质上做多一种货币的同时做空另一货币，所以交易者可以同时投机于承压与繁荣的经济体。

随着经济进入衰退、利率下调，对应货币的吸引力减弱。这些低息货币通常情况下被用作购买高息货币，即所谓的套利交易。

而当经济复苏、利率再度上升，国内外投资者将资金存入银行，对应的货币因此再度走强。

上次经济衰退发生的时间？

英国经济上次衰退发生于2020年年中。2020年4月-6月，经济萎缩20.4%，11年中首次正式步入衰退。新冠疫情的爆发导致家庭支出锐减、工厂与建筑产出缩水、旅行中断，最终造成GDP连跌两个季度。

英国经济确实复苏，而且虽然2021年再现二次探底衰退的担心，GDP图表还是坚定地保持V形。但挥之不去的不确定性催生2022年经济可能再次衰退的担心。

上次重大衰退发生于2008年金融危机时期 – 衰退本身始于2007年12月，持续到2009年6月，为二战以来历时最长的一次衰退。对次级抵押贷款的监管不严导致美国房地产市场崩溃，引爆了当时的危机。

当时的衰退在全球造成连锁反应。衰退始于美国，但迅速蔓延到欧洲，包括英国、法国和德国在内的国家无一幸免，还波及亚洲，受冲击最严重的国家是日本。

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