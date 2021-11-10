年底将至，如何交易ASX200

标普500指数上周创下新高，本周累计上涨逾2%，今年迄今累计上涨25%。随着股指攻入如此炫目的疫情后高点，过涨迹象有些明显。

2021/11/10 14:03:00

标普500指数上周创下新高，本周累计上涨逾2%，今年迄今累计上涨25%。随着股指攻入如此炫目的疫情后高点，过涨迹象有些明显。

短短几周内，特斯拉（TESLA）市值就增加了3500亿美元。市值7400亿美元(超过必和必拓市值的五倍)的英伟达（Nvidia）股价上周四上涨了12%

在寻求利用年底股市反弹的交易机会之时，我们可以将注意力转向那些表现不佳同时存在追涨潜力的股指。

ASX200指数目前较历史高点低2%，由于科技股浓度不高同时受累于中国经济增长放缓及新南威尔士州、维多利亚州和新南威尔士州的封锁延长，ASX今年迄今13%的涨幅相对温和(除股息外)

尽管通胀高于预期，澳洲联储上周取消收益率目标政策，但其经济预测仅略有微调，基本情境仍为2024年加息。

为了利用仍持鸽派态度的澳洲联储、中国政策宽松和封锁不利因素，及于上周7311低点见底的证据，我们会考虑以下交易观点。

如果ASX200(现货指数)升穿近期高点7477/87水平阻力带，我们倾向于在7495(现货指数)设立止损入场做多，等待股指再度测试8月高点7632

止损最初将设在7422，如果ASX200交投靠近7550，则止点升至7460

 

 

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年11月8日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

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