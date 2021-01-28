嘉盛交易策略：股市是如何运作的?股票交易新手指南

股票市场是什么？

股票市场是上市公司股票和交易所交易基金(ETF)买卖的公共场所。它不是一个单一的市场，而是一个遍布全球的股票交易网络。著名的股票交易所包括纽约证券交易所(NYSE)、伦敦证券交易所(LSE)和纳斯达克(NASDAQ)。

一个国家的股票市场被广泛用作该国经济健康状况的衡量基准。分析师通过股指来跟踪某一特定股票在交易所的表现。例如，富时100指数反映的是伦敦证交所市值排名前100公司的表现。

股市是如何运作的?

股票市场的运作方式是让买卖双方能够在一个受监管的场所协商各自资产价格。买方就公司股票竞价，卖方就其资产发出要价。一旦买入价与卖出价相等，交易产生。

历史上，股票市场为一些被称为“交易所”的实体场所。然而，现在大多数交易都是通过电子交易平台进行的，这些平台会展示当前最佳买卖价格。

买卖价差被称为买卖点差。点差收窄表明市场流动性充沛，点差扩大则表明交易活跃度较低。当你想投资或交易股票的时候，只有上市公司的股票才可于股票市场上交易。因此，在买卖双方进行交易或投资前，私有公司必须首先向被称为一级市场的市场发行股票。一旦该公司售出这些股票，股票就可以在所谓的二级市场中供市场参与者自由交易。

什么是一级股票市场?

一级市场是私有公司将股票于证券交易所上市的市场。对公司来说，任何一级市场的目的都是为扩张和战略运营筹集资金。对于投资者或交易员来说，一级市场给了他们于公司上市伊始入场并利用公司潜在增长获益的机会。

一级市场类型包括：

首次公开募股(IPO)。这是投资者购买私有公司股票的首个机会。IPO过程为一家投资银行进行承销并以固定价格发行股票(通常只面向机构投资者)。一旦股票上市，公司就成为公开上市交易公司

配股。这是一个已上市公司发行更多股票以进一步自公众筹集资金的过程。发行对象是最合适的投资者 — 无论他们是否为现有股东

在一级市场出售股票所产生的权益归发行人所有，而银行则通过协助出售股票收取费用。

什么是二级股票市场?

二级市场是投资者之间交易现有股票的地方。一旦一家公司的股票在一级市场上出售，买家即可自由地与其他市场参与者交换股票并协商价格。

该公司将不会自二级市场获得任何资金，因为股票买卖产生的任何资金都将流向正在出售所持股票的投资者。投资银行和经纪商是交易中介，因为大多数股票交易所不允许个人投资者直接与他们交易。

在二级市场上，单只股票的交易次数并无限制。

影响股价的因素有哪些？

股票价格是由公司股票的供求关系决定的。当对股票需求上升并超过市场供应量时（因交易量增加引起），股价可能会上涨。当供过于求时（因卖家数量增加导致），股票价值就会被压低。

虽然每只股票都有自己的价格轨迹，并受特有基本面因素的影响，但股市确实会随着新闻、市场情绪和宏观经济数据结果一起涨跌。让我们更详细地观察每个因素。

基本面 – 即了解一个公司全貌所必需的公司特色及财务数据。许多投资者利用公司财务报告和资产负债表来确定哪些基本面因素会影响他们的回报，比如每股收益(EPS)和市盈率(P/E)。如果一家公司财报显示基本面强劲，营收、利润、销售额等等，那么这些指标就会上升，该公司股票对投资者就更具吸引力。

– 即了解一个公司全貌所必需的公司特色及财务数据。许多投资者利用公司财务报告和资产负债表来确定哪些基本面因素会影响他们的回报，比如每股收益(EPS)和市盈率(P/E)。如果一家公司财报显示基本面强劲，营收、利润、销售额等等，那么这些指标就会上升，该公司股票对投资者就更具吸引力。 新闻和事件 可以影响买卖决定。负面的公司消息、收益报告、政治不确定性和自然灾害可能会给市场带来抛售压力，而正面消息则会增强看涨情绪。

可以影响买卖决定。负面的公司消息、收益报告、政治不确定性和自然灾害可能会给市场带来抛售压力，而正面消息则会增强看涨情绪。 宏观经济因素 ，如通货膨胀、利率和经济数据的发布，都将影响个股公司前景和股市整体走势。如果经济前景不佳，投资往往会下降，股价也会下跌。

，如通货膨胀、利率和经济数据的发布，都将影响个股公司前景和股市整体走势。如果经济前景不佳，投资往往会下降，股价也会下跌。 市场情绪是指人们对某只股票或股票市场的普遍看法。这些普遍持有的态度可能归因于包括基本面、新闻和宏观经济数据在内各种因素，但也可能来自某种流行的观点和传闻。

如何投资股票市场

有两种不同的方式来参与股票市场：投资和交易。当你投资股票市场时，你会先支付股票全部价值，获得资产所有权，并在股价上涨或支付股息时获利。

然而，如果你在股市交易 — 例如，通过点差交易或差价合约，你就能从股价涨跌中获利。当你交易股票时，你是在未获得资产所有权的情况下就标的股票进行投机。

嘉盛集团为用户提供超过4500种国际股票，包括很多美港股交易者欢迎的中概股、蓝筹股等。交易者可以在嘉盛MT5平台或者嘉盛专属交易平台上对世界顶级公司进行做多或做空场外交易，更多股票交易详情，请点击查看嘉盛股票交易



