AB Foods在疫情封锁期的表现如何？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/21 20:20:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
当下的新冠疫情导致上半年利润下降，AB Foods因此取消了中期派息。
在疫情爆发之前，AB Foods旗下的Primark一直表现良好：在英国的市场份额增加、在欧洲的其它地区表现稳定。
Primark构成AB Foods营业利润的65%。该公司自3月22日起关闭全球376家门店，因为众所周知其没有线上服务，最终可能给封锁期间的整体营收造成不可弥补的缺口。
亏损
Primark通常每月收入6.5亿英镑。由于门店关闭再加上当前环境下也不可能预估重开的时间，这笔收入确实消失了。在欧洲的一些门店可能很快开店。不过，因为保持社交距离的严格规定在可预见的未来可能不会取消，所以即使确实重新营业，Primark的营收与利润也可能在一段时间内明显减少。
成本
将政府休假制度与纾困力度纳入考虑后，Primark门店闲置造成的每月成本都在1亿英镑左右。而且，由于进货供应链在疫情期间持续了数周，Primark的库存增加，需要支付2.84亿英镑，这同样冲击法定利润。

百货业务
接下来看AB Foods的其它业务。构成利润28%左右的百货业务表现一直坚挺，受益于多国封锁前的恐慌性购买与囤积。糖果业务重要性较低，只占利润的区区2%。
取消派息在情理之中
该公司的流动性预计不成问题：4月21日的流动资金为15亿英镑，其中有现金、全覆盖银行便利和英国政府的新冠疫情企业融资项目。但即使如此，公司董事会还是决定暂停中期派息。在当前环境下，此举可谓在情理之中。
在当下经济空前困难时期，许多零售商或许会倒下，但Primark不大可能是其中之一。而Primark虽然将幸存下来，但对于其与整个零售行业来说，复苏之路将非常漫长、缓慢

需要关注的价位
今年开年以来，公司股价已经下跌30%，跑输FTSE，后者下跌24%。
AB Foods继续自3月19日低点反弹，但在周二下挫6.6%后股价极度逼近上升趋势线支撑。如果下破趋势线所在的1830p，后市可能涌现更多空头。
即时支撑位可见于周二低点1843p，然后是1830p 和 1677p。
阻力位落在4月17日高点2050p和3月10日高点2141p。

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