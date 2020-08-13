房价上涨，房屋建筑商备受关注

房价上涨，房屋建筑商备受关注

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/8/13 22:29:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
房价正在上涨，至少目前是这样。全国房价指数显示，7月房价上涨1.7%，抵消了6月房价下跌1.6%的影响。按年计算，房价增速自上月的-0.1%反弹了1.5%。

RICS还报告称，房价指数自新冠疫情危机爆发以来首次转为正值。

房价为什么上涨？
有三个因素为房价提供了短期支撑。首先，财长里什•苏纳克宣布的印花税减免假期将于明年3月结束。其次，由于封锁措施和新冠病毒大流行，人们正在重新评估自己的住房需求并考虑搬家。第三，被抑制的需求释放。

然而，这些因素可能仅为虚假的曙光。本周早些时候，我们看到，由于新冠病毒大流行，加之政府的支持措施逐渐撤回，英国劳动力市场状况正在走弱。预期失业率将达到7.5%，目前是3.9%。如果像预期的那样，劳动力市场确实大幅下行，那么我们可以预期，未来几个季度的房地产市场活动将受抑。

不要忘了政府的“购房援助”计划。自其开始以来，该计划可能成为了房地产市场和房屋建筑商股最为有利的因素之一。政府宣布将延长该计划，但仅延期两个月至2021年3月。也就是英国脱欧后仅仅几个月，印花税假期即将结束的时间点。

房价在上涨，但房屋建筑商依然低迷，地平线上乌云密布。我们仍处在经济复苏初期，未来几个月对劳动力市场和房市都至关重要。

Bellway
本周早些时候，Bellway宣布，由于新冠危机导致生产效率下降和成本上升，预计公司利润将在2020年及之后出现下滑。房屋完工率下降了31%，但有迹象表明需求正在缓慢回升。只有当Bellway认为经济前景足够明朗时才会返还股息。

图表想法
自3月中旬低点以来的反弹已经停滞。在6月初自1735便士攻入2035便士近期高点后，该公司股价承压日渐加剧。在日线图上，交投于50,100和200天均线下方，并低于其上升趋势线，这表明股价可能面临进一步走低。

支撑可见于昨日低点2320便士。如果股价失守该价位，或为探向2200便士打开大门，这里是今年4月以来的最低水平。

另一方面，阻力位落在100均线2530便士、上升趋势线2575便士以及 2750便士附近。


相关主题： 股票

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。