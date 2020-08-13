房价上涨，房屋建筑商备受关注









房价正在上涨，至少目前是这样。全国房价指数显示，7月房价上涨1.7%，抵消了6月房价下跌1.6%的影响。按年计算，房价增速自上月的-0.1%反弹了1.5%。RICS还报告称，房价指数自新冠疫情危机爆发以来首次转为正值。房价为什么上涨？有三个因素为房价提供了短期支撑。首先，财长里什•苏纳克宣布的印花税减免假期将于明年3月结束。其次，由于封锁措施和新冠病毒大流行，人们正在重新评估自己的住房需求并考虑搬家。第三，被抑制的需求释放。然而，这些因素可能仅为虚假的曙光。本周早些时候，我们看到，由于新冠病毒大流行，加之政府的支持措施逐渐撤回，英国劳动力市场状况正在走弱。预期失业率将达到7.5%，目前是3.9%。如果像预期的那样，劳动力市场确实大幅下行，那么我们可以预期，未来几个季度的房地产市场活动将受抑。不要忘了政府的“购房援助”计划。自其开始以来，该计划可能成为了房地产市场和房屋建筑商股最为有利的因素之一。政府宣布将延长该计划，但仅延期两个月至2021年3月。也就是英国脱欧后仅仅几个月，印花税假期即将结束的时间点。房价在上涨，但房屋建筑商依然低迷，地平线上乌云密布。我们仍处在经济复苏初期，未来几个月对劳动力市场和房市都至关重要。Bellway本周早些时候，Bellway宣布，由于新冠危机导致生产效率下降和成本上升，预计公司利润将在2020年及之后出现下滑。房屋完工率下降了31%，但有迹象表明需求正在缓慢回升。只有当Bellway认为经济前景足够明朗时才会返还股息。图表想法自3月中旬低点以来的反弹已经停滞。在6月初自1735便士攻入2035便士近期高点后，该公司股价承压日渐加剧。在日线图上，交投于50,100和200天均线下方，并低于其上升趋势线，这表明股价可能面临进一步走低。支撑可见于昨日低点2320便士。如果股价失守该价位，或为探向2200便士打开大门，这里是今年4月以来的最低水平。另一方面，阻力位落在100均线2530便士、上升趋势线2575便士以及 2750便士附近。