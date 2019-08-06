德国6月工厂订单利多DAX

前两个时段，DAX下挫近5%。今天早盘，该股指展开反弹。中国升值人民币加上德国工厂订单反弹，支撑起DAX。

工厂订单表现优异

在受到连串负面消息的冲击之后，德国终于出现一些好消息：好于预期的工厂订单。德国6月工厂订单攀升2.5%，升幅远高于0.5%的预期值和下降2%的前值。工厂订单强于预期可能表明经济在走强。但众所周知，工厂订单数据非常不稳定，在当下制造业滑坡的环境中，我们不大可能看到一个明显的转折点。美中当前贸易争端冲击德国这个欧洲最大经济体的成长，二季度经济据预测已经下滑，几乎不可避免在今年晚些时候进入技术衰退。

美中贸易争端

当下的贸易冲突仍是周二的焦点。中国上调人民币中间价改善了市场情绪，缓解避险冲动并使得投资者谨慎地回到风险资产的怀报。

DAX交易员将继续关注当下贸易争端的变化，并密切留意明天公布的德国工业产出数据，从中寻找德国经济复苏可能性的更多线索。

DAX关注价位：

DAX在前一时段下跌1.8%后于周二企稳，目前在测试11735。如果未能攻克此位，后市或先后下探11620和11520。如果击穿11735，更高的阻力位在11870。



