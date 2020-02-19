乐观的通胀报告未能提振英镑/美元

周三早盘，英镑在乐观的CPI读数发布后短暂冲高，但未能守住涨幅并且已经回落、跌穿1.30。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/19 17:10:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周三早盘，英镑在乐观的CPI读数发布后短暂冲高，但未能守住涨幅并且已经回落、跌穿1.30。英国通胀同比下跌0.3%（预期跌0.4%），环比上涨1.8%，涨幅高于预期，也高于去年12月的1.3%。这是通胀数据半年中首次上涨。

这个数字依然低于英国央行2%的目标，但英国央行将毫无理由在下次的会议上降息。乐观的通胀数据紧随来自英国劳动力市场鼓舞人心的信号，即截至12月的三个月薪资升至金融危机前的水平。英国经济的增长率同样高于分析师之前的预测，并且英国房价上涨2.2%，前值为上涨1.7%。在脱欧不确定性贯穿去年一年后，英国经济正开始呈现出复苏信号。

 

脱欧

但英镑取得的任何上涨将继续受制于或受到脱欧贸易协议担心的破坏。提醒读者，Michel Barnier已经拒绝了英国关于加拿大那种类型协议的要求。英国也拒绝了欧洲法院在未来贸易关系中的角色。因为双方在三月谈判开展之前态度都已趋于强硬，关于无协议达成的担心正在升温。

 

美元在美联储会议记录发布前走稳

美元兑主要对手货币在早盘走稳。美元在近几个时段一直得到避险资金流的支持，原因是围绕着新型冠状病毒影响全球经济的焦虑增多。

苹果警告，因为新型冠状病毒正在影响在中国iPhone的供需，可能无法完成营收目标。德国ZEW投资者信心报告同样突显出对疫情冲击出口商的忧虑。

今天的注意力将转向美联储货币政策会议的记录。当时会议风平浪静，美联储主席没有透露任何新的信息，也没有采取任何行动。所以，投资者预计是次会议的记录也不会有任何重大信号。

 

需要关注的价位

英镑/美元跌破1.30心理大关，交投于200与100期简单均线下方，目前正在考验4小时图上50期简单均线所在的1.2980附近。

即时支撑位可见于50期简单均线1.2980，然后为2月13日低点1.2950和2月10日低点1.2865。


 

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