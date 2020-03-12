疫情下的股市“红黑榜”

美国总统决定暂停未来30天内所有往返欧洲的航班，这将新冠病毒危机提升到一个全新的水平，即恐惧、恐慌和猜疑相比病毒本身对市场的损害将更大。

上述决定表明恐慌情绪有可能比投资者准备迎接的程度更深，尽管各国央行已经表示，是出于很多的担忧原因而提前紧急降息。但即使祭出这些支援一揽子计划，也将都不足以对于任何行业来说都属于生命线的新项目、收购与扩张的正常流动。相反，不确定性与忧虑将导致这些进展至少搁置一个月。

在世界各国对抗病毒的游戏中，时机是关键因素。受病毒影响最深的中国和韩国这两个国家在不到两个月的时间里已经开始恢复正常。而且，随着气温上升，新冠病毒可能和其它类流感疾病一样开始消亡。所以，在接下来的几周里，股市“红黑榜”如下：

下跌板块

旅行与酒店

不动产公司

奢侈品和汽车

保险商、银行

原油公司

承压最明显的是那些业已处于FTSE跌幅榜前列的板块：航空、游轮、旅行社、酒店连锁与旅游运营商。旅游业不仅受到目前航班取消的伤害，还受到复活节和5月假期团体预定取消的影响。预计旅游业的“苦日子”还有一个月。而在看到“钻石公主”号游轮困境的大量照片后，现在只有胆子非常大的人才敢去预定游轮。铁路，特别是那些货运铁路公司，明显属于防御股。但在欧洲，上市铁路公司很少，而在北美，最主要的上市铁路公司为Union Pacific、 Kansas City Southern、 BNSF、 Norfolk Southern、 Canadian Pacific 和 Canadian National。

因为无法判断病毒的影响力，大部分的大宗商品的购买也将暂停。所以，房屋销售、汽车销售与奢侈品销售都将受到冲击。而疫情对超市连锁的影响有好有坏。零售商正在囤积生活必需品，比如卫生纸、尿布和罐装食品，但像新鲜肉类与酒类等卖价更高的物品将减少。

由于不仅航班取消，像音乐会、足球赛事和会议等大型活动也取消，保险索赔将增加，从而侵蚀保险公司未来几个季度的利润。因为业务放慢导致还贷困难，银行也将承压。英国预算案中的援助一揽子计划、欧洲各国政府的驰援和美国计划中的减税将一定程度缓解企业压力，但更可能的效果是防止企业倒闭而不是确保其业绩增长。

业已因为中国需求下降、沙特阿拉伯计划自4月开始增产而承压的原油公司同样岌岌可危。而且，OPEC与俄罗斯之间关于减产的争执不大可能迅速化解、所有航班取消导致航空燃油需求萎缩，这种种因素导致原油巨头的前景开始变得黯淡。

上涨板块

远程办公提供商

制药公司

在线教育

外卖

快递

在线游戏

从中国和意大利在疫情期间的情况来看，在封锁的情况下市场依然有需求的是快递公司。在英国就是外卖公司，比如Just Eat Takeway.com和Uber Eats，或是包裹与网上购物网站，比如Amazon。

制药公司和医疗提供商也将受到关注，途径一是疫苗解决方案，途径二是使大规模测试落地和成千上万患者的治疗结果。即使冠状病毒逐渐消亡，因为对此病毒的恐慌会提高人们对未来潜在爆发的风险的认识水平，人们对疫苗接种和大规模检测的兴趣也不会消失。

软件和技术公司，那些提供远程办公和远程学习的公司会受到特别的关注。在美国，Cisco、 Google、 LogMeIn Microsoft 和 Zoom现在都在免费提供远程办公工具，为以后保持市场份额布局。

随着欧洲各地的大学纷纷关闭、中学也在为在线授课做准备，提供安全访问的在线教育提供商和软件公司将受到青睐。最后是在线娱乐 - 电影、音乐和在线游戏。由于人们在家时间增加，对在线游戏的需求将增加。这将利好Sony、总部在加州的Activision Blizzard和在纳斯达克上市的中国公司网易游戏。