主要股指连涨三年 – 2022年能够再创佳绩吗？ - 嘉盛集团官网

截至12月中旬，指数投资者可以说满载而归，从美国到德国再到澳大利亚，主要股指都有望实现连续第三年上涨（澳大利亚基准股指ASX200指数严格来说下跌1%，但计入发放的股利因素后总回报为正）。

继2019年全线走强后，2020年全球财政与货币政策负责人大举向金融系统注入流动性以应对疫情的冲击，2021年各股指借着这股东风大涨，摆脱恼人的疫情困扰。交易者现在的共同问题是：2022年能否将这波连涨从三年变成四年？

以历史数据为鉴

任何与市场有关的问题，做出具体的预测性回答之前有必要理解其历史基数。放到上面这个问题，就是要了解主要股指历史上连涨四年的频率。

我们重点观察美国三大股指和德国DAX指数（1971年以来的）过去50年的历史走势（不包含股利），结论如下：

道指出现四次连涨三年的行情，其中有三次将三年扩展为四年（占比 75% ）。

标普 500 指数出现七次连涨三年的行情，其中有三次延续到第四年（占比 43 ）。

纳斯达克综合指数出现五次连涨三年的行情，其中有四次延续到第四年（占比 80% ）。

德国 DAX 出现四次连涨三年的行情，四次都延续到第四年 (100%) 。

总而言之，即使连续上涨了三年，主要股指通常情况下（70%）还能再斩获一年正收益。

2022年股市的驱动因素有哪些？

主要股指进入2022年后可能面临多个不利因素。10多年普遍高额回报的结果是估值相对高于历史平均水平，指数级市盈率在22（道指）-36（纳斯达克100指数）之间。一般而言，起始估值越高未来回报越低。但这种一般性关系结论在短周期内（5年以内）并不十分突出。当然多头也会说，低债券收益率、史无前例的流动性注入与相对较高的利润率都支持高市盈率。

但值得注意的是，我们或已过了全球性“刺激政策高峰期”。在主要发达经济体，财政政策负责人急急寻找控制赤字之法，改善资产负债表、减弱通胀恐惧。与此同时，最近几年将利率降至零（或零以下）且推出巨额资产购买计划的主要央行大部分也着眼于“正常化”货币政策。相比2021年或2020年，政府支出与利率向2022年全球股指提供的边际利好可能降低。

不过，虽然利率可能小幅上调，2022年股市还是可能自“别无选择”交易中获益。特别是在通胀处于数十年高位的环境中，现金和债券等避险资产的吸引力降至谷底。从大型金融机构到家庭企业投资者，都感受到了购买力缩水的压力，从而投资于股市。这种冲动累加新投资的低折现/低内含报酬率，应可在接下来一年利多全球股指。

最后我们不得不提到房间里的（微观）大象 – 疫情。很多发达国家已通过疫苗接种和各种缓解措施恢复了正常状态，但疫情还是顽固地盘踞于全球。比如，新的变异病毒可以以闪电般的速度出现并传播。所以，读者应警惕新毒株导致旅行与经济管控以及进一步扰动全球供应链的风险。

接下来我们重点阐述我们五个交易最广泛的股指的相关趋势与需要关注的价位：

道指（美国30指数）技术面分析

这个编制于1896年的现代指数的“鼻祖”，现在仍是全球最受关注的股指之一。截至发稿时，道指正从疫情造成的暴跌行情的161.8%扩展位36,600附近回撤，但暂时仍处于疫情后期的上升趋势中。

后市需要关注的关键价位在33700附近，那是2021年后三个季度的前支撑位与上翘的50周指数移动均线相汇处。如果在2022年年初下破该位，可能引起多头警惕。而若站上36600，可能确认上升趋势，多头因此可能上看40000：

来源: TradingView, StoneX

标普500指数（美国500指数）技术面分析

在日历即将翻到2022年之际，涵盖范围更大的标普500指数的上涨趋势相比道指更加清晰牢固。标普500指数在过去18个月明确形成了上涨通道，通道的支撑位在4500附近，那里汇集了通道下轨与21周指数移动均线。

如果下破，可能削弱短线上涨力度，但支撑位仍可见于前低点4275附近并保持较长期上涨趋势不变。与此同时，如果有效击穿4740阻力位，可能提前上看5000心理大关：

来源: TradingView, StoneX

纳斯达克100指数（美国科技100）技术面分析

科技股密集的股指纳斯达克100指数的图表的样子和标普500指数相似：价格在牢固的上涨通道内走高，过去18个月交易者不断在其下探21周指数移动均线后逢低买入。纳斯达克100指数在年初需要重点关注的价位是15400附近，如果下破，可能下看14500。只有确认突破14500，才有可能质疑较长期上涨趋势。上档方面，如果可以攻克2021年高点16700，多头可能剑指18000以上水平：

来源: TradingView, StoneX

DAX(德国40)技术面分析

将目光投到大西洋对岸的德国，我们发现其交易广泛的DAX指数在2021年表现落后于美国股指，过去三个季度更多的是横盘，而没有走出明确的趋势。如果2022年全球股指受挫，本就落后的DAX40指数可能更易遭到抛售。年初的关键支撑位在14800区域，如果突破，合乎逻辑的支撑位可能要到13500附近，那是2020年下半年的阻力位，也是2021年年初以来的支撑位。而如果出现确认站上16200这一更为看涨的情境，可能打开持续上涨的空间，后市摸至17000上方历史高点区域：

来源: TradingView, StoneX

ASX200指数（澳大利亚200）技术面分析

最后同样重要的是澳大利亚的ASX200指数。该股指于8月初触顶后似乎在今年下半年丧失动能，目前交易于七个月最低点，并且明显带着区间横盘的势头进入2022年。该区间的强支撑在当前价位下方不远处的7100附近，而阻力在7600附近。如果摆脱该持续7个月之久的区间，可望奠定接下来一年朝突破方向持续前进的行情。

来源: TradingView, StoneX

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