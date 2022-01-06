约翰逊坚持B计划；欧元/英镑情况不妙

尽管昨天英国新增新冠确诊病例20万，英国首相鲍里斯·约翰逊却认为很可能无需采取新措施。约翰逊表示，包括居家工作、口罩令和疫苗护照等抗疫B计划措施应足以帮助英国撑过这波奥密克戎浪潮。但约翰逊警告称，这个阶段可能需要一段时间，而英国也尚未走出困境。他还指出，该加强版抗疫计划有助于防止情况恶化。由于未引入更严厉限制和封锁，英镑高歌猛进，兑欧元表现尤为亮眼!

欧元/英镑自2021年4月中旬以来一直在一条通道(蓝线)中推低，自0.8917高点探入今日低点0.8336。9月底，货币对升穿通道顶部，攻入200天均线0.8658附近，但遭拒。汇价重回通道内部并测试0.8403附近底部趋势线。一条更为宽泛的通道（绿线）就此开始，此后欧元/英镑一直交投其中。货币对今天测试0.8350附近底部趋势线。

来源：Tradingview, Stone X

240分钟时间轴上，汇价在较宽(绿线)通道内完成头肩形态 (两个右肩)，并触及0.8400前低点附近目标。价格继续走低，今天下破0.8350附近通道底部趋势线。下方支撑位落在2021年11月21日低点至2021年12月8日高点上行之127.2%斐波那契扩展0.8321附近，然后是2020年2月18日低点0.8282附近。若失守，汇价或探向前述时期走势之161.8%扩展0.8245附近。但请注意RSI正在与价格背离，表明货币对可能做好反弹准备。上方阻力位在0.8380附近前低点。若攻克，接下来的水平阻力落在0.8415和0.8454。

来源：Tradingview, Stone X

如果真如鲍里斯·约翰逊所预测的那样，奥密克戎变种能够得到遏制，且英国也不会进一步实施限制或封锁措施，英镑应看涨。因此，欧元/英镑可能继续下挫。不过，由于欧盟CPI将于周五发布，加之RSI与汇价走势背离，要留意货币对短线或有反弹。

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