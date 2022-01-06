约翰逊坚持B计划；欧元/英镑情况不妙

如果真如鲍里斯·约翰逊所预测的那样，奥密克戎变种能够得到遏制，且英国也不会进一步实施限制或封锁措施，英镑应看涨。

2022/1/6 17:15:00

尽管昨天英国新增新冠确诊病例20万，英国首相鲍里斯·约翰逊却认为很可能无需采取新措施。约翰逊表示，包括居家工作、口罩令和疫苗护照等抗疫B计划措施应足以帮助英国撑过这波奥密克戎浪潮。但约翰逊警告称，这个阶段可能需要一段时间，而英国也尚未走出困境。他还指出，该加强版抗疫计划有助于防止情况恶化。由于未引入更严厉限制和封锁，英镑高歌猛进，兑欧元表现尤为亮眼!

 

欧元/英镑自2021年4月中旬以来一直在一条通道(蓝线)中推低，自0.8917高点探入今日低点0.8336。9月底，货币对升穿通道顶部，攻入200天均线0.8658附近，但遭拒。汇价重回通道内部并测试0.8403附近底部趋势线。一条更为宽泛的通道（绿线）就此开始，此后欧元/英镑一直交投其中。货币对今天测试0.8350附近底部趋势线。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

240分钟时间轴上，汇价在较宽(绿线)通道内完成头肩形态 (两个右肩)，并触及0.8400前低点附近目标。价格继续走低，今天下破0.8350附近通道底部趋势线。下方支撑位落在2021年11月21日低点至2021年12月8日高点上行之127.2%斐波那契扩展0.8321附近，然后是2020年2月18日低点0.8282附近。若失守，汇价或探向前述时期走势之161.8%扩展0.8245附近。但请注意RSI正在与价格背离，表明货币对可能做好反弹准备。上方阻力位在0.8380附近前低点。若攻克，接下来的水平阻力落在0.8415和0.8454。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

如果真如鲍里斯·约翰逊所预测的那样，奥密克戎变种能够得到遏制，且英国也不会进一步实施限制或封锁措施，英镑应看涨。因此，欧元/英镑可能继续下挫。不过，由于欧盟CPI将于周五发布，加之RSI与汇价走势背离，要留意货币对短线或有反弹。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

相关主题： 交易观点 外汇 EUR/GBP Coronavirus

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。