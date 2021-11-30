纳斯达克100指数收复新变异病毒造成的恐慌性失地- 嘉盛集团官网

经过一个周末的研究和思考，市场认为（暂时）不必为Omicron感到恐慌

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/11/30 14:34:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

一个周末的时间天翻地覆。

因为时值假期，上周五流动性稀少且交投时间缩短。在这样的时段内交易者听闻新冠病毒出现新的变异病毒Omicron的消息后不问情由卖了再说，引发波澜壮阔的避险走势，其中西得州原油暴跌逾12%、美元指数下挫近1%、美国主要股指跌幅超过2%

经过一个周末的研究和思考，市场判定（暂时）不必为Omicron感到恐慌。即使最终证实该变异病毒的传染性或者免疫抵抗力强于Delta变异病毒，早期病例到目前为止呈现的症状相对温和，所以可能不需要广泛的旅行与经济活动管控应对举措。

也就是说，Omicron是新冠病毒“最坏情况下”的变异病毒（即毒性和致命性更严重）的几率下降。有了这样认知的交易者立刻着手扭转上周五的恐慌性跌势，目前为止推动西得州原油和美元收复上周五失地的一半左右。更令人惊艳的是，推动纳斯达克100指数（美国科技100指数）等美国主要股指将上周五失地几乎尽数收回。

 

纳斯达克100指数技术面分析

这个科技股密集的股指稳稳地交投于较长期上涨趋势内，从21天指数移动均线16000附近的反弹延续至今。上周一在上涨通道顶部附近形成的看跌反转K线以及9月回调行情的161.8%扩展位，都明显阻碍价格继续走强，但只要价格守住100天指数移动均线15300附近并且交投于趋势良好的上涨通道内（支撑位在15000附近），交易者应该倾向于短线逢低买进，迎接潜在“圣诞反弹”，期待价格在元旦之前创下历史新高。

来源: StoneX, TradingView

 

 

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