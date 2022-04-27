股指聚焦：疫情蔓延，中国A50指数暴跌- 嘉盛官网

全球投资者对人民币资产的担忧情绪日益明显。

正如我的同事Fawad Razaqzada昨天所说，人民币兑美元已跌至6.60附近的17个月低点。该由全球两大经济体对应货币组成的货币对，通常情况下波动并不明显，而现在却呈现出超过3%的涨幅。但人民币还不是抛压最明显的中国资产，因为股市的下跌势头更为惊人。

我们来看衡量国内股市表现的富时中国A50指数，其已自2021年一季度高点暴跌近40%，相比12月中旬最高点已重挫20%以上，为今年迄今垫底的全球股指回报。股指跌跌不休的背后有多个催化剂，比如对科技公司的监管治理、房地产市场不景气、俄乌战火纷飞带来整体避险情绪，但当前最大的利空因素为国内此起彼伏的疫情。

作为制造业和金融中心的上海市已封锁了近一个月，中断了商业活动也加剧了全球供应链扰动。交易者现在担心北京市遭遇同样的命运。北京市官方表示，上周首都疫情可能已经扩散，形势“急迫又严峻”。中国政府似乎将继续贯彻新冠病毒“清零”政策，没有马上改变的迹象。而新冠病例数仍在增加，全国疫情很可能恶化

情彼伏。

技术面观点：富时中国A50指数

如下图所示，该指数在去年2月最高站上20,000，此后不断下跌，上月触及2019年-2021年反弹行情的78.6%回档位附近，即12,400一线。在14,000下方盘整5周后，富时中国A50指数本周再度调头向下，可能很快回踩数年低点。

来源: TradingView, StoneX

上图下方图形上的RSI指标显示，价格后市可能展开新的下跌行情。如果攻克2年低点12,400，空头或剑指11,750。而价格回到50天指数移动均线和前高点所在的14,000区域，交易者才有可能相信下跌趋势或接近尾声。

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