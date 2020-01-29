对疫情蔓延的担心仍然挥之不去，但市场的焦点已经转向企业财报以及英国经济出现的一些改善萌芽。英国1月房价温和上涨，涨幅为2018年年末以来最高。

在周三晚些时候美联储发布决议与周四英国央行召开会议之前，外汇市场走势犹豫。美联储据预测维持利率不变，继续对美国经济的发展方向给出略偏谨慎的定调。

左英国，英国央行脱欧前的最后一次会议可能显示，决策层对利率的看法模糊，伴随着较为温和的立场。那样的话，可能有助于英国经济回归正轨。但是，随着脱欧逼近，英国央行在这个春季末之前或许不会做出任何重大的调整。英镑兑美元微跌但兑欧元守住阵地，与此同时兑两个货币的交投清淡。

美国财报众多

周三充斥着美国企业财报，其中标普500指数中有46家公司将在今天晚些时候公布财报。这些公司中最大的三家公司分别是波音、微弱与麦当劳，而且和其它将于本周发布财报的公司一样，将不得不面对投资者关于疫情影响的疑问。其中，因疫情发展而不得不关闭多家分店的麦当劳面对的质疑可能尤其多。