OECD警告与各国央行驰援誓言致使FTSE摇摆

本周开局波动性没有任何消失的迹象。FTSE先是未能守住早盘涨幅，继而因交易员担心疫情的经济冲击波及全球经济而回到负值区域，后又在美国市场开盘时攀升1%。

OECD严厉警告新冠病毒对经济的冲击，而各国央行誓言，如果疫情引发经济增长放慢，将支持各自的经济发展。交易员陷入挣扎。

OECD是对新冠病毒发出警告的首家国际组织，声称全球经济面临风险。该组织将预期损害量化，声称今年全球成长将比去年减半，有可能陷入衰退。

但华尔街聚焦美联储宽松银根的前景，该前景推动股指高开1%并带动欧洲股指低点回升。

FTSE对DAX

相对于仍深陷跌势的德国DAX指数，FTSE回到正值区域，表现较好。构成这种走势的背后原因如下：

一，德国属于出口型经济体，一旦全球经济衰退，受到的挫折可能更大。

二，欧元在最近几周飚升，并且周一扩大涨幅1%。这也冲击了德国的出口股。

三，FTSE自英镑的走弱中找到一些支撑。由于英国制造业活动指数自51.9跌至51.7，加上英国央行承诺采取所有必要的措施保护英国经济的稳定，英镑/美元跌破1.28。

FTSE250的走势更能说明问题

随着英国病例数不停上涨，英国处于新冠病例数爆发式增长的风口浪尖。这样的担心在以国内上市公司为主的FTSE250指数上体现得更加明显：尽管以国际上市公司为主的FTSE100指数上涨，FTSE250指数仍然下跌0.3%。

需要关注的价位

虽然今天上涨0.4%，FTSE仍然坚定地交投于其50、100和200简单均线下方。该指数已经以强劲的下跌动能攻克趋势线支撑。

即时支撑位可见于上周低点6447，即时阻力位可见于周一高点6767。