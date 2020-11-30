FTSE脱颖而出，关注6300-6515的水平通道

继11月大幅度反弹之后投资者进行休整，欧洲股市周一早盘下跌。一些欧洲基准股指已经暴涨逾20%，而收复早前失地的FTSE是其中的佼佼者。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/30 15:36:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

继11月大幅度反弹之后投资者进行休整，欧洲股市周一早盘下跌。一些欧洲基准股指已经暴涨逾20%，而收复早前失地的FTSE是其中的佼佼者。

整个11月，疫苗乐观情绪驱动冒险情绪并推高股市。过去一个月里，辉瑞、Moderna和阿斯利康悉数披露其临床试验的乐观结果。疫苗是推动全球成长快速回到疫情前水平的可靠途径。

有关英国监管机构可能在接下来几天里批准辉瑞疫苗的消息帮助围绕着英国股市的乐观情绪保持活跃，FTSE上涨，表现好于欧洲对手股指

休闲零售商JD Sports的表现优异，投资者为其退出与Debenhams的谈判而欢呼雀跃。虽然零售商依然深陷困境，JD Sports的股价还是攀升6.7%。

油价下跌1%，原油巨头股下滑

BP 和 Royal Dutch Shell等追随大宗商品价格走低，原油股成为FTSE最大的拖累板块。OPEC于周六召开的非正式会议披露，成员国在是否将减产措施延续到1月之后依然存在分歧。这导致油价下跌近1%。OPEC今天将召开会议，敲定新年的产出计划。如果没能达成新的协议，那么最初决定日产出增加200万桶的计划将生效。

黄金黯然失色

随着前一周冒险情绪升温刺激股票买需，避险的黄金失宠，1月以来首度收于200天均线下方，发出利空信号。贵金属矿商Fresnillo在早盘承压下挫3.4%。

后市展望

展望后市，英国抵押许可数据将令市场重点关注房屋营建商股。最近几个月，由于潜在买家有意利用政府免除印花税的计划（计划实施到明年3月份），抵押许可的表现一直相当强劲。

德国通胀数据也将于晚些时候发布。由于德国这个欧元区最大的经济体将封锁措施延长到12月20日，通胀水平料保持低迷。

FTSE 图表
FTSE继续在6300-6515的水平通道内盘整。上周五，该股指自前述通道的下轨反弹，目前正在反击上轨所在的6515。如果站于其上，FTSE可望摸至3月以来最高点6670。但若击穿6300，可能打开先后跌至水平支撑位6120和200天均线兼心理支撑6000的空间。



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