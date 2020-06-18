美国与英国新冠病例数持续上升，FTSE下跌

美国5个州的新冠病例数明显且持续增加；英国的英格兰北部似乎也无力将病毒的传播控制在足够低的水平。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/18 15:15:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国5个州的新冠病例数明显且持续增加；英国的英格兰北部似乎也无力将病毒的传播控制在足够低的水平，即使此时南部的感染率似乎在降低。这压制了不动产公司、旅行公司与公用事业公司股价的任何反弹，并拖累FTSE100指数走弱，尽管本周重新开放了商业街。

房地产开发商Taylor Wimpey为购买开发用地提供资金，再度向市场投放价值5.15亿英镑的股票。此举致其股价跌逾5%。在疫情期间，土地开发市场几乎陷于停滞，出售的土地数量为过去20年最少。随着市场回暖，Taylor Wimpey正着眼于利用价格降低的时机。该公司股价相较3月暴跌至101p已取得明显的反弹幅度，但距离回到今年高点237p依然路漫漫。包括Persimmon和Barratt Developments在内的其它开发商股价在早盘同样下跌。

国家电网（National Grid）警告，新冠疫情今年可能导致公司利润减少4亿英镑，但股价跌幅相对较窄，原因是该公司提出按政策给付分红。

美国供应水平增加，油价下跌

今天晚些时候将要发布的美国失业金报告，不仅对外汇交易员至关重要，对原油交易员同样重要。本周，由于美国库存继续增加，西得州原油一直承压下挫。但美国就业市场的回暖同样将强有力地消化美国市场多余的原油。

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