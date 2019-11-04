FTSE上涨，矿业板块与IAG领涨

随着铜、银与黄金价格上涨，矿业股全线反弹并推动FTSE走高。
Ryanair利润高于预期、British Airways母公司International Consolidated Airlines宣布计划收购西班牙第三大航空公司Air Europa（执飞西班牙与南非部分城市之间的航线），推动航空股到聚光灯下。
由于高企的燃油成本和加薪需求，很多航空公司难以实现盈利，导致航空股处于危险的境地。Ryanair和IAG就是其中的例子，只是展示的方式不一样。Ryanair目前为止已经削减成本，从而导致公司与员工和乘客间纷争不断。Air Europa则处于天平的另一端，是众多艰难取得足够利润从而成为收购目标的公司之一。
Mothercare股价下滑28%
数月里濒于破产的母婴连锁Mothercare，股价下滑28%。该公司表示，公司即将进入托管。该公司去年亏损3630万英镑，今年的财报继续显示同样黯淡的画面。所以此举也基本在意料当中。年初“早教中心”的销量不足以阻止利润的下滑，现在该公司可能关闭年初一轮淘汰后留下的一些店铺。
大选竞选拉开序幕，英镑走平
英国各政党为12月12日的大选做竞选准备。Nigel Farage向保守党提交了脱欧协议，但表示由于首相否决其竞选提议，将不再参选。
工党同样打响竞选第一枪。Jeremy Corbyn在布里斯托选举集会后发表竞选演讲。目前外汇市场以谨慎的态度看待一切，并且英镑兑欧元和美元下跌。
Ryanair利润高于预期、British Airways母公司International Consolidated Airlines宣布计划收购西班牙第三大航空公司Air Europa（执飞西班牙与南非部分城市之间的航线），推动航空股到聚光灯下。
由于高企的燃油成本和加薪需求，很多航空公司难以实现盈利，导致航空股处于危险的境地。Ryanair和IAG就是其中的例子，只是展示的方式不一样。Ryanair目前为止已经削减成本，从而导致公司与员工和乘客间纷争不断。Air Europa则处于天平的另一端，是众多艰难取得足够利润从而成为收购目标的公司之一。
Mothercare股价下滑28%
数月里濒于破产的母婴连锁Mothercare，股价下滑28%。该公司表示，公司即将进入托管。该公司去年亏损3630万英镑，今年的财报继续显示同样黯淡的画面。所以此举也基本在意料当中。年初“早教中心”的销量不足以阻止利润的下滑，现在该公司可能关闭年初一轮淘汰后留下的一些店铺。
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