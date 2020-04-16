数据糟糕无碍FTSE反弹，关注美国失业金申请报告





在糟糕的企业财报与令人失望的经济数据冲击下，隔夜亚洲市场追踪美国市场走低。欧洲股市今天正在收复失地，尽管目前没有任何值得欢庆的对象。欧洲新冠病毒的数字完全无法抚慰人心，其中法国每日死亡人数创下目前最高，而西班牙死亡人数升至6天最高。英国死亡人数报在761，为第四天低于800。英国新增病例数下降12%，至4600，一定程度上让人期待英国的曲线正在趋平。BRC零售销售骤降4.5%BRC清晰地展示了新冠疫情造成的封锁对英国经济的影响程度，这使得今天早上零售商股表现落后。在政府执行封锁后的两周里，零售销售下降27%。前三个月因为家庭囤积商品而推动零售销售攀升12%。3月整体零售销售下降4.5%，是1995年有记录以来最大降幅。英国封锁期延长市场广泛预期英国政府今天将封锁期将延长三周，但因为疫情对经济的冲击程度已经显露，政府也承受着越来越强的压力，去披露解除封锁策略。在OBR警告，英国经济可能经历三个世纪中最严重的低迷之后，疫情的冲击程度昭然若揭。美国初请失业金人数为焦点投资者情绪可能系于美国初请失业金人数报告。预期值为初请失业金人数增加510万人，这样一来，四周总人数可能超过2100万人，占美国劳动力人口的13%。上周，交易员尚能保持乐观，尽管当时各种数据糟糕得令人大跌眼镜。但随着疲弱数据开始累积，交易员再难继续乐观。有关封锁接近尾声的消息将成为股市的终极救星，但那需要伴随着没有爆发第二波感染风险的证据。美国总统表示，将在接下来几天里披露美国的解除封锁策略。这点再加上英国的解除计划，有望为股市构筑安全垫。需要关注的价位FTSE在前个时段跌破趋势线。今天虽然高开0.9%，但仍受制于此趋势线。如果站上5775支撑位，可能吸引更多多头。如果站上趋势线，FTSE可望上攻4月14日高点5950阻力位。即时支撑位可见于隔夜低点5525与4月3日低点5350。