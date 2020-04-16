数据糟糕无碍FTSE反弹，关注美国失业金申请报告

数据糟糕无碍FTSE反弹，关注美国失业金申请报告

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/16 13:01:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
在糟糕的企业财报与令人失望的经济数据冲击下，隔夜亚洲市场追踪美国市场走低。欧洲股市今天正在收复失地，尽管目前没有任何值得欢庆的对象。
欧洲新冠病毒的数字完全无法抚慰人心，其中法国每日死亡人数创下目前最高，而西班牙死亡人数升至6天最高。英国死亡人数报在761，为第四天低于800。英国新增病例数下降12%，至4600，一定程度上让人期待英国的曲线正在趋平。

BRC零售销售骤降4.5%
BRC清晰地展示了新冠疫情造成的封锁对英国经济的影响程度，这使得今天早上零售商股表现落后。在政府执行封锁后的两周里，零售销售下降27%。前三个月因为家庭囤积商品而推动零售销售攀升12%。3月整体零售销售下降4.5%，是1995年有记录以来最大降幅。

英国封锁期延长
市场广泛预期英国政府今天将封锁期将延长三周，但因为疫情对经济的冲击程度已经显露，政府也承受着越来越强的压力，去披露解除封锁策略。在OBR警告，英国经济可能经历三个世纪中最严重的低迷之后，疫情的冲击程度昭然若揭。

美国初请失业金人数为焦点
投资者情绪可能系于美国初请失业金人数报告。预期值为初请失业金人数增加510万人，这样一来，四周总人数可能超过2100万人，占美国劳动力人口的13%。
上周，交易员尚能保持乐观，尽管当时各种数据糟糕得令人大跌眼镜。但随着疲弱数据开始累积，交易员再难继续乐观。
有关封锁接近尾声的消息将成为股市的终极救星，但那需要伴随着没有爆发第二波感染风险的证据。美国总统表示，将在接下来几天里披露美国的解除封锁策略。这点再加上英国的解除计划，有望为股市构筑安全垫。

需要关注的价位
FTSE在前个时段跌破趋势线。今天虽然高开0.9%，但仍受制于此趋势线。如果站上5775支撑位，可能吸引更多多头。
如果站上趋势线，FTSE可望上攻4月14日高点5950阻力位。
即时支撑位可见于隔夜低点5525与4月3日低点5350。

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