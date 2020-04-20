欧洲重启，富时反弹

随着新增病例到达数周以来最低值，意大利、西班牙和法国或已结束新冠肺炎疫情最严重阶段，欧洲股市暂时走高。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/20 16:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
随着新增病例到达数周以来最低值，意大利、西班牙和法国或已结束新冠肺炎疫情最严重阶段，欧洲股市暂时走高。德国计划允许汽车经销商和书店等小型商店重新开始营业，另外还有一些较小的欧洲国家，如捷克共和国计划6月8日前取消所有限制措施，并允许酒吧、餐馆和酒店于6月8日前恢复正常营业。
欧洲的消息正在助力提振富时上市的零售商和消费品公司股价，其中Next和联合利华表现尤为突出，而住宅建筑商和矿商股价则正在走低。英国政府旨在补偿雇主以留住员工的工作保留计划今天正式启动，该计划将成为中小企业未来的关键。富时250指数中，阿斯顿·马丁·拉贡达因于封锁背景下谨慎复产，股价上涨了近10%。
道指的纸牌屋
尽管美国各地实施封锁，道琼斯指数仍在飙升，并经历自1938年以来最大两周涨幅。但鉴于潜在经济数据、2200万失业人口、工业生产下降及零售销售额降幅扩大，美国股市的强势或只是一幢纸牌搭建的房屋，不堪一击。本周美国财报季继续推进，IBM将于周一公布财报，Netflix、可口可乐和洛克希德马丁将于明天公布财报，美国电话电报公司、Delta航空和金佰利-克拉克公司财报则定于周三揭晓。
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