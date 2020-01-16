财报结果和贸易协议推动富时涨跌

伦敦早盘，由于中美贸易协议签署和道指突破29000发出积极信号，股市开盘走高。但涨势最终有些信念不足，随着好坏参半的企业财报新闻陆续出炉，指数于持平线附近震荡。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/16 16:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

伦敦早盘，由于中美贸易协议签署和道指突破29000发出积极信号，股市开盘走高。但涨势最终有些信念不足，随着好坏参半的企业财报新闻陆续出炉，指数于持平线附近震荡。

出版商培生集团警告投资者，预计明年利润将下降，公司首席财务官将在今年晚些时候卸任，该公司股价随后下跌10%。培生于美国高等教育课程销售带来的打击最为严重，该业务占培生总收入的四分之一。

酒店集团Whitbread股价早盘也因脱欧相关需求下降影响该公司酒店和酒吧销售额走低。

投机者对备受争议的NMC Health再次表现出兴趣，该公司股价上涨逾5%，收复上周失地。矿业和金属公司股也在上涨之列。

待发公司财报将为美国时段走势定下基调

鉴于昨天银行财报发出的信号良莠不齐，今天晚些时候，美国市场可能呈现一定程度谨慎基调。高盛和美国银行上季度业绩下滑，而摩根大通和花旗集团第四季度收入大幅增长。不过，道指突破29000点可能盖住负面因素，并为今天晚些时候的华尔街定下积极交易基调。

得益于英国12月房屋销售数据上行，英镑兑美元和欧元小幅走强。


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