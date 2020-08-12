英国6月经济强力复苏，FTSE有望高开

英国二季度GDP季率萎缩20.4%，英国进入衰退，但6月GDP以攀升8.7%的幅度好于预期

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/8/12 12:46:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
美国国会是否就新一轮刺激政策达成一致的不确定性上升，使得欧洲股市周三似乎将低开，延续亚洲市场的震荡行情。FTSE的表现出众，受好于预期的GDP数据与上涨的油价带动有望冲高。
英国正式进入衰退。英国二季度 GDP季率萎缩20.4%，预期下降20.5%。这个数字远低于一季度的减少2.2%，充分反映了新冠疫情造成的封锁影响及其对经济的重创。
英国GDP月率显示，6月经济扩张8.7%，预期为扩张8%。这个数字明显高于5月的扩张1.8%。6月读数显示英国经济当前的复苏情况而非萎缩程度，所以相比季率读数更有意义。
在数据显示英国经济复苏朝着正确的方向前进的同时，鉴于英国劳动力市场出现裂痕以及对疫情第二轮传播的担心升温，谨慎情绪依然存在。劳动力市场危机或传染率再度激增，可能迅速击垮当前脆弱的经济复苏。
英镑/美元已自隔夜低点回升，正试图翻红。虽然美元上涨，英镑/美元依然交投于1.3050这一熟悉的区域附近。
金价下挫
经历强劲的上涨之后，黄金于本周暴跌。此贵金属本周业已跌逾7%，考虑到过去一个月过度迅猛的涨势，后市可能扩大下行。疫苗投产与全球经济复苏的乐观期待令黄金黯然失色。美国政府债券殖利率与美元的上涨同样加重此黄金金属的下行压力。
美元的上涨令以其它货币持有黄金的投资者成本增加，与此同时，国债殖利率的上升增加持有无息收入黄金的机会成本。黄金自3月低点以来飚升25%，仅7月一个月就斩获10%的涨幅。在如此迅猛的涨势之后出现获利回吐几乎在意料当中。
Just Eat
从新冠疫情造成的封锁中受益的股票不太多，而Just Eat Takeaway就是其中之一。受到消费者与餐馆大量使用其服务的提振，此在线外卖公司今年上半年营收与基础利润激增。该公司今年迄今股价大涨18%。
FTSE 图表


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