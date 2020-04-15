美国财报施压，富时指数开盘下行

美国财报施压，富时指数开盘下行

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/15 16:03:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
昨天标普指数3%的涨幅并未联动欧洲市场，相反，富时指数今天伊始就大幅下行。欧洲封锁措施略微放松，丹麦学校重新开放，奥地利小商店重新营业，但并不足以抵消其他新冠疫情消息的负面影响，这其中包括法国新增病例数跃升而英国封锁措施未见放松迹象。
美国财报季的启动也未给投资者带来多少好消息，摩根大通警告称，未来几周信贷市场违约情况可能会急剧恶化。该银行公布的收益比分析师预期低了约50%，这表明美国银行业最终负担可能较最初估计要沉重得多。
早伦敦投资者今天上午的“黑名单”上，易捷航空和资产管理公司Intermediate Capital Group双双下跌近7%。上周晚些时候，后者随着市场对其潜在赎回和投资稳健性的猜测加剧开始大幅下挫。但今天上午，摩根大通的一份报告称，抛售可能有些过度，并将目标价定在1400，远远高于当前的950。
平衡富时指数跌幅的包括快递、超市和药企，这些公司仍吸引着投资者的浓厚兴趣。
原油价格再次跌破$30
石油市场上周的“幸福时光”——油价在欧佩克召开紧急会议前飙升至每桶$35——戛然而止，布伦特原油价格现重回$30关口下方。有关欧佩克减产将解决石油交易员困境的预期被确认太不现实，各方达成的减产幅度虽然很大，但还不足以真正抵消新冠肺炎大流行所造成的市场石油过剩。

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