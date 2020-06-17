FTSE上涨，但似乎缺少牢固的基础

FTSE上涨

FTSE 100指数今天早上走高，但昨天的强烈反弹已被证实基本是泡沫。结果与实际消息错综复杂并且两者间相互背离：一方面美国经济在封锁解除后似乎以快于预期的速度在复苏，另一方面，第二轮疫情的威胁变得更加强大。美国5月零售销售激增并将3月和4月间减少的销售收复60%以上。但与此同时，受新增病例的影响，中国政府正在加大封锁力度。中国北京取消了其主要机场，也是全球第二繁忙机场一半的进出港航班。

FTSE涨幅巨大的个股为能源供应商SSE、建筑设备租赁公司Ashtead以及不动产公司Berkeley Group。SSE受财报提振，股价上涨9%。Ashtead仍然受益于美国基建计划。Berkeley Group的利润与营收虽然都下降三分之一，但股价依然反弹。

德国今天将发行50亿欧元公债

德国上周通过银行发行30年期债券从而筹集逾310亿欧元，接下来将再发行50亿欧元基准公债。债券这种避险资产料获投资者青眼，特别是此时各种就欧盟在7月大规模复苏计划达成一致的计划正在巩固中。

美国原油库存增加推低西得州原油价格

在美国经济复苏的信号激励下，布伦特原油正在上涨。但讽刺的是，美国国内的西得州原油期货的表现却滞后。昨天来自美国石油协会的数据显示，原油库存增加，原因是5月进入美国的沙特油轮仍在卸货，另外的原因是需求减少造成库存积压。美国三四个州的新增新冠病例数上升，引起市场对交通运输与工业消费放慢的的担心。EIA将在今天晚些时候发布原油库存数据，料确认过去七天库存一直在增加。