企业财报良莠不齐，FTSE上涨

企业财报良莠不齐，FTSE上涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/28 15:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
今天早上的大量企业消息显露了新冠疫情的损害，进而拖累所有板块。但FTSE还是上涨，原因是欧洲和美国逐渐重启经济活动正在向市场注入一定的乐观情绪。
值得注意的是，目前公布了财报的FTSE企业中除了汇丰的大部分公司，报告期内仅包含了3月这一个新冠疫情影响这些企业运营的月份。随着欧洲和美国开始为摆脱大流行病的蔓延而采取措施，下个季度的财报将披露更多的损害。
英国石油当季的营收下降幅度相对较小，但最大的冲击来自该公司的原油价格重新评估为当前油价所带来的公允价值会计操作。该公司的股价下跌1.5%，而定于周四发布财报的壳牌，股价跟风下跌，但跌幅更小些。油价隔夜的下跌导致西得州原油跌破11，同样利空两家公司的股价。
Marks & Spencer的股价下跌1.5%，该公司此前宣布取消今年的分红计划，原因是其服装与食品销售双双受到疫情的影响。店内咖啡馆的关闭同样造成盈利减少。虽然Kantor数据显示，截至4月19日英国百货销售年率增逾5%，增幅5.24亿英镑，Marks & Spencer的竞争对手Sainsbury、Morrison 和 Tesco 的股价同样下跌。
汇丰盈利因该银行庞大的贷款亏损拨备（其中包括在新加坡的巨大风险敞口）而减少。汇丰在亚洲的市场占有率高于其它英国银行，并且一直深受疫情的冲击。1月以来，亚洲地区的新冠病毒一直活跃。那也是汇丰股价下跌的同时其它英国银行股价保持坚挺的原因。Barclays 和Royal Bank of Scotland双双上涨近3%。

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