节日气氛浓厚，FTSE小幅波动

FTSE今天早上小幅波动，但与假期前时段走势预期相一致的是，确实缺少方向。BT和NMC Health跌幅突出，而Lloyds Bank和Ocado冲减跌势。

尽管BT竭尽所能说服投资者相信其能够在削减逾10亿英镑成本的计划中实现现代化，公司股价今年还是可能收低近20%。大选期间工党明确失去胜出可能后，作为工党国有化主要目标之一的该公司的股价反弹。BT目前的主要吸引力仍然是6%的股息率预期，这可能拖延后市继续下跌的进度。

陷入困境的NMC Health股价今天早上同样下滑，但跌幅相较过去10天的过山车式走势相当一般。该公司计划引进独立机构分析专门做空的公司Muddy Waters的指控，这正在帮助抑制更多抛盘。

黄金反弹

在年末前的平仓中，黄金反弹0.4%。12月上半月美中贸易问题没有得到解决加上英国大选造成不确定性，提振此贵金属本月涨逾13%。在美国与中国达成阶段1协议后金价一度迅速下跌，但投资者还是认为全球经济面临太多的风险，特别是美国股市的上涨基础。后者频繁遭到质疑的同时为黄金源源不断地提供避险买需。