企业财报表现不佳，FTSE下跌

系列弱于预期的企业财报打击FTSE今天早上的表现，而航空股给其增添了更多的下行压力。由于英国航空的母公司IAG决定新购200架波音飞机，投资者一直不喜欢其股票，致其股价下跌4%。
在关键的美联储会议决策揭晓并决定今天余下时间的市场基调之前，交易比平常清淡些。市场广泛预测美联储维持利率不变但在7月份会议选择降息。由于美国最近出炉了更多疲弱的国内经济数据，美联储的基调将至关重要。
德拉吉评论与特朗普攻击使欧元成为焦点
欧洲央行将要改变利率策略并有可能重启量化宽松，但旨在支撑起欧元区疲弱经济的该举措却激起了美国总统的怒火。在看到特朗普发布一系列的推文后，投资者在思考，这个夏天除了贸易争端外是否还有货币战。
在德拉吉评论发布后欧元兑美元和英镑下跌，但今天早上收复了所有失地，兑美元涨0.11%，兑英镑走平。
英镑兑美元小幅上涨但报在相对较低的1.2576。在英国保守党党首竞选进行得如火如荼之际，英镑/美元交投于区间的下轨。
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欧洲央行将要改变利率策略并有可能重启量化宽松，但旨在支撑起欧元区疲弱经济的该举措却激起了美国总统的怒火。在看到特朗普发布一系列的推文后，投资者在思考，这个夏天除了贸易争端外是否还有货币战。
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