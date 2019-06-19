企业财报表现不佳，FTSE下跌





系列弱于预期的企业财报打击FTSE今天早上的表现，而航空股给其增添了更多的下行压力。由于英国航空的母公司IAG决定新购200架波音飞机，投资者一直不喜欢其股票，致其股价下跌4%。在关键的美联储会议决策揭晓并决定今天余下时间的市场基调之前，交易比平常清淡些。市场广泛预测美联储维持利率不变但在7月份会议选择降息。由于美国最近出炉了更多疲弱的国内经济数据，美联储的基调将至关重要。德拉吉评论与特朗普攻击使欧元成为焦点欧洲央行将要改变利率策略并有可能重启量化宽松，但旨在支撑起欧元区疲弱经济的该举措却激起了美国总统的怒火。在看到特朗普发布一系列的推文后，投资者在思考，这个夏天除了贸易争端外是否还有货币战。在德拉吉评论发布后欧元兑美元和英镑下跌，但今天早上收复了所有失地，兑美元涨0.11%，兑英镑走平。英镑兑美元小幅上涨但报在相对较低的1.2576。在英国保守党党首竞选进行得如火如荼之际，英镑/美元交投于区间的下轨。欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan