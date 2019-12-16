FTSE：继续区间交投，亟需“圣诞反弹”予以击破

FTSE：继续区间交投，亟需“圣诞反弹”予以击破

作者： 
2019/12/16 13:08:00
作者： 

  • FTSE蓄势上破7400但未收于其上，上周五收于7373.20，即继续保持在8月以来形成的区间7000-7450内。最后，如果真的有突破这个区间的期待，那我们亟需本周启动“圣诞反弹”。
  • 今年迄今表现最强的仍然是建筑业与营建材料板块，并且目前交投于2018年5月以来最高点。电子和电气设备、一般零售商和一般金融公司紧随其后，并且刚从各自的高点回落。
  • 原油与汽车指数可能成为今年垫底的板块，迄今跌幅9.4%。

以下个股，如果不在上面的列表上，被挑选出来是因为价格走势展示出引人关注的特征。




Aveva Group plc CFD/DFT:该股持续创下新高，所以仍在我们的观察列表上。上周五的看涨吞噬K线跟随于小型旗形形态之后，暗示波段低点可能就位。该股上周五收高，但不同于其它个股的极端，似乎没有马上超买并回归均值的风险。交易者可以等待站上4600或观察是否在4310-4354区间之上筑底


Spirent Communications PLC CFD/DFT:上周五收于2001年以来最高点，后市还有扩大上行的空间。三次下破206.50都以失败告终，明确表明该位附近筑有买需。所以，价格守于其上我们继续看涨。因为价格通常在多空之间频繁转换，所以在这里我们可能需要给点耐心。不过，趋势明显向上。




Oxford Instruments CFD/DFT: 继创下五年半高点后回踩38.2%回档位，但仍以看涨pinbar收于其上。而且，50天指数移动均线构成支撑位且其接近6月高点。所以我们怀疑下修低点已就位。多头可以等待突破下修线或上周五高点，再行假设重拾上涨并回踩1672高点。收于1424下方则搁置看涨观点。



Royal Dutch Shell A CFD/DFT:接近于创下新低。但因为在巨额成交量下的下跌止步于支撑位，后市可能先反弹再展开新一轮下跌。受制于2182.50高点继续看跌。而站上此关键价位也不代表不会在晚些时候创下新低，只是搁置看跌情境。而若直接下破2124，则暗示延续下跌。


相关主题： UK 100 股市 股指 英国

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

富时指数重拾下行，仍看不到抛售结束的迹象
Fiona Cincotta
三月 17, 2020 04:59 上午
    市场反弹，焦点转向经济刺激政策
    Fiona Cincotta
    三月 10, 2020 03:48 上午
      FTSE进入熊市，关注6500阻力
      Fiona Cincotta
      三月 9, 2020 11:26 上午
        这是关于原油的战争
        Fiona Cincotta
        三月 9, 2020 05:56 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。