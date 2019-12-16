FTSE：继续区间交投，亟需“圣诞反弹”予以击破

FTSE蓄势上破7400但未收于其上，上周五收于7373.20，即继续保持在8月以来形成的区间7000-7450内。最后，如果真的有突破这个区间的期待，那我们亟需本周启动“圣诞反弹”。

今年迄今表现最强的仍然是建筑业与营建材料板块，并且目前交投于2018年5月以来最高点。电子和电气设备、一般零售商和一般金融公司紧随其后，并且刚从各自的高点回落。

原油与汽车指数可能成为今年垫底的板块，迄今跌幅9.4%。

以下个股，如果不在上面的列表上，被挑选出来是因为价格走势展示出引人关注的特征。









Aveva Group plc CFD/DFT:该股持续创下新高，所以仍在我们的观察列表上。上周五的看涨吞噬K线跟随于小型旗形形态之后，暗示波段低点可能就位。该股上周五收高，但不同于其它个股的极端，似乎没有马上超买并回归均值的风险。交易者可以等待站上4600或观察是否在4310-4354区间之上筑底





Spirent Communications PLC CFD/DFT:上周五收于2001年以来最高点，后市还有扩大上行的空间。三次下破206.50都以失败告终，明确表明该位附近筑有买需。所以，价格守于其上我们继续看涨。因为价格通常在多空之间频繁转换，所以在这里我们可能需要给点耐心。不过，趋势明显向上。













Oxford Instruments CFD/DFT: 继创下五年半高点后回踩38.2%回档位，但仍以看涨pinbar收于其上。而且，50天指数移动均线构成支撑位且其接近6月高点。所以我们怀疑下修低点已就位。多头可以等待突破下修线或上周五高点，再行假设重拾上涨并回踩1672高点。收于1424下方则搁置看涨观点。









Royal Dutch Shell A CFD/DFT:接近于创下新低。但因为在巨额成交量下的下跌止步于支撑位，后市可能先反弹再展开新一轮下跌。受制于2182.50高点继续看跌。而站上此关键价位也不代表不会在晚些时候创下新低，只是搁置看跌情境。而若直接下破2124，则暗示延续下跌。