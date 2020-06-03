富时指数触及3个月高位

华尔街股市收于3月以来最高水平、欧洲各国边境进一步重开加之中国制造业数据积极，上述因素共同助力推高伦敦股市。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/3 15:07:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
华尔街股市收于3月以来最高水平、欧洲各国边境进一步重开加之中国制造业数据积极，上述因素共同助力推高伦敦股市。
Centrica的投机者正在孤注一掷，在该公司即将于最新样本股调整后自富时100指数成分股除名之际，其股价被推高7%。易捷航空(EasyJet)、嘉年华(Carnival)和Meggitt也将于6月22日被挤出该指数，取而代之的是网络安全公司Avast、Kingfisher、Homeserve和Ladbrokes GVC。
让人感到乐观的是，航空公司股价也在走高。但尽管大多数欧洲国家放松了对国外旅行的限制，但希腊等一些国家已表示，因为英国新冠肺炎死亡数字较高，将不会允许英国游客入境。德国也将开放其边境，但计划针对不同国家提出不同旅行建议。由于英国政府将公布针对外国游客为期两周的隔离计划细节，该国同样正准备取消夏日假期旅行。
总体而言，市场的避险情绪正在减弱，在此过程中，金矿企业表现落后。由于金价隔夜下跌，Polymetal International、Fresnillo和Antofagasta探入涨跌幅榜单底部。
布伦特原油价格已回升至3月初以来最高水平，在下周欧佩克会议召开前的投机热潮中逼近每桶40美元价位。投资者押注欧佩克将延长减产，并有可能进一步扩大减产额度，但这种交易最终很可能以“传闻中买入，落实后卖出”的方式画上句号。

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