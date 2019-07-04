FTSE在清淡的交投中徘徊

在因为美国假期而变得更清淡的周四，FTSE不知是走出方向还是横盘整理。但华尔街周三提前收盘时，美联储将在7月底降息的预期刺激三大股指悉数收于新高。

FTSE方面，除权前交易导致英国航空的母公司国际联合航空集团（International Consolidated Airlines）与可口可乐公司的股价跌逾7%，而稳定流入的买盘推高Vodafone和Sainsbury的股价。

当美国市场重新开市时，美国就业报告将是焦点

在美国市场重新开市后的周五早盘，美国非农就业报告将发布。投资者目前期待新增就业大幅增加。但美债殖利率曲线再度倒挂，那通常是美国经济衰退的预兆。

英镑略有上涨但仍接近于2周低点。英国央行态度突然转变，暗示可能降息而不是加息。这导致英镑创下2周低点。