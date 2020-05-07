连假周末前，富时指数小幅上涨





尽管英央行昨天告诉我们，英国经济今年将下跌约14%，但受英国将于下周开始以某种形式重启的前景提振，富时指数开盘基调意外积极。重回常态的希望盖过英央行警告带来的压力，央行预测失业率今年或升至8%，而消费者物价指数将跌至0.6%，要到2021年某个时间点才有望复苏。在新冠肺炎疫情相关封锁期，英国房地产市场陷入停滞，上月房价平均下跌0.6%。但随着下周的重启，投资者开始买入Rightmove等地产公司股票，押注今年房地产市场已经见底。JD Sports Fashion、Primark所属英国联合食品公司和博彩连锁公司Flutter Entertainment等依赖高街客流量的公司股价今天上午也出现了上涨。英国电信今年取消派息的决定引起投资者抵触情绪，其股价下跌了8.5%。在新冠大流行背景下，这家电信巨头不仅试图削减支出，还希望保留资金以便能够投资5G和光纤网络。原油价格本周上涨了14%在经历了前几周的大规模抛售后，原油价格企稳，布伦特原油期货合约本周在中期合约（即距下一个合约到期日足够远的时候）交投中重拾14%涨幅。但近期最大跌幅出现在当月22日WTI合约到期时，因此，油价下周或面临新一轮下行。