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财报推高FTSE

财报推高FTSE

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/12 15:07:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

一组良莠不齐的财报与交易更新正在提振FTSE，越来越多的信号显示，各企业与区域正在某种程度上恢复之前的生活。其中一个明确的信号是，各家航空公司正准备恢复运营。在整个危机期间一直保持着每天30个航班基本计划的爱尔兰Ryanair公司周二表示，将从7月1日把40%的飞机重新投入使用，虽然新规将意味着乘客不等排队上厕所而是在座位上等待通知才能厕所。

Vodafone发布的全年利润数字好于预期，其股票领涨FTSE。与此同时，Morrisons发布一季度交易更新后股价同样上扬。该超市的销售在过去三个月增加近6%，但其部分支出同样增加，原因在于该公司与Amazon 和 Deliveroo合作，将快递能力翻倍。

零售股正在迎来反弹吗？

B&Q的所有者Kingfisher的股价同样在上涨，原因是5月第一周的销量增长2.7%，相比之下4月的该数字为下降74%。该公司重启在英国与法国的商店，所以准备召回部分休假的员工。

地产开发商Land Securities报告税前亏损10亿美元，股价下跌并且跌幅为FTSE100个股之最。Land Securities的主要业务是零售不动产与Bluewater这类的购物中心。大流行病期间各大店铺歇业加上租客拖欠租金导致该集团不断失血


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