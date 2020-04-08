疫情出现反复，FTSE下跌

欧洲股市连涨两天后低开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/8 13:10:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
欧洲股市连涨两天后低开。大西洋两岸新冠病毒相关的死亡人数攀升，导致急切寻找曲线趋平信号的投资者惶恐不安。
英国的新冠病毒死亡人数创下历史高点，总死亡人数达到6159。法国死亡人数同样创下最高点，每日死亡人数达到833，这让人担心，法国的上升趋势还将延续。与此同时，纽约州州长Andrew Cuomo报告隔夜死亡人数731人，为单日最高记录。
最新的数据表明，我们尚需耐心等待才能看到这些数字显著、持续的下行。
Boris Johnson仍留在重症监护室，虽然病情稳定、精神状况良好。目前代行首相职责的外交大臣Dominic Raab表示，关于结束英国当前封锁状态的任何回顾很可能将推迟。本来在下周初，英国政府将就是否延长封锁做出决策。现在来看几乎可以肯定将延长封锁期。
高盛曾预测2020年经济萎缩6.5%，但这个数字将因为英国封锁时间长短而有所变化。

英国就业市场停滞不前
有越来越多的信号显示，经济受损的迹象正在显现。英国雇主3月对招聘的需求骤降，职位空缺数11年中首次下降。此次的大流行病已经导致招聘活动停顿。

服装零售商的未来
与此同时，在线服装零售商同样提供了关于服装零售业在持续封锁期受到的扰乱。在线零售商警告，过去三周里销量下降20%-25%。实体零售商受到的冲击将更加严重；很多本就摇摇欲坠的零售商可能遭到致命的打击。

FTSE需要关注的价位
在前两个时段涨逾5%之后，FTSE正在下跌，今天低开1.2%。FTSE的4小时图仍守在其50和100期均线上方，但受制于3月25日前后以来的水平通道内。
即时支撑位可见于50期均线5530和100期均线5400，然后是水平通道的下轨支撑位5340。阻力位可见于4月7日高点5780、水平通道的上轨5831，如果站上后者，后市可望突破通道。


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