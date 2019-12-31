2019年度最后一个交易日FTSE小幅下跌

2019年度最后一个交易日FTSE小幅下跌

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/31 17:12:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

FTSE在2019年度最后一个交易日小幅下跌，并且由于很多交易商进入第二周的离场休息，成交量非常稀少。NMC Healthcare仍是只需要关注的个股。在本月早些时候做空者兼调研公司Muddy Waters发布震惊市场的报告后，市场仍在尝试确定Healthcare的真实境况，致其股价今晨下跌1.74%。

JD Sports今天明显上扬，也是少数几个能够全年持续上扬的零售商之一：2019年股价翻倍。

标普500指数似乎仍然处于“圣诞反弹”中，虽然周一下跌0.6%，但12月整体表现强劲。

Ghosn逃离日本，日产股价下跌

因涉嫌虚报在日产雷诺公司（Nissan-Renault）就职期间收入而本应在下月于东京受审的日产前老板Carlos Ghosn，违反保释规定乘坐私人飞机逃往黎巴嫩，给日产与雷诺本就阴云密布的合作关系再笼罩上一层阴影。

日产股价目前处于五年低点。Ghosn的逃亡只会破坏在其2018年被捕之前就已陷入纷争的两家公司之间的联盟，而且此时汽车行业正处于惊涛骇浪当中。欧洲与全球汽车制造商正奋力保持盈利，欧盟寻求解决明年与美国的关税之争。


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