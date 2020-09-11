富时消化英国脱欧边缘政策和GDP数据









在美国科技股再度大幅下挫，中美紧张关系升温后，欧洲股市很难摆脱看跌情绪的影响。除此以外，富时指数还要应对围绕经济复苏放缓及英国脱欧混乱前景的担忧情绪。英国脱欧乱局英国脱欧谈判正处在破裂边缘，延绵四年的英国脱欧谈判现在看来极有可能结束在一片混乱之中。由于英国公然拒绝撤回其破坏英国脱欧离婚协议的法案，我们将很难看到英国脱欧乱象最终画上一个皆大欢喜的句号。由于双方都在玩弄边缘政策，英国无贸易协议脱欧的可能性已经飙升。英镑走势也体现出这一点，在上一交易日下跌超过1.5%，不过今晨交投中表现出了一些韧性。通常因英镑疲弱受益的富时指数公司也看到，投资者纷纷离场，转而将资金投向他处。英国经济复苏势头停滞英国国内生产总值(GDP)数据对提振市场情绪并无帮助。尽管7月经济增长6.6%（预期+6.7%），但随着英国经济尝试着自2季度最深衰退（-20.4%）中复苏，GDP仍较新冠疫情高峰时低11.7%。此前。英国经济在5月、6月和7月录得增长，但增幅仅能弥补影响深远的第二季度GDP跌幅的一半左右。由于英国要应对“无贸易协议”脱欧前景，经济复苏所需时间可能较最初担心的要更长。制造业和工业生产证实为英国经济复苏的亮点。7月制造业月率增长6.3%，预期+5%；工业生产增长5.2%，预期+4%。美国通胀数据待发展望后市，英国NIESR 8月GDP预测和美国通胀数据将成为焦点。预期8月月率增长0.3%，略低于7月的+0.6%。按年率计算，CPI预计将上涨1.2%，7月为1%。此前，美国参议院否决了民主党提出的3000亿美元抗疫刺激方案。富时图表