事实证明新冠病毒难以攻克，FTSE下跌

事实证明新冠病毒难以攻克，FTSE下跌

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/24 15:22:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
周一的新冠病毒病例数下跌，这点鼓舞人心。但到了周三，一件事变得清晰，那就是虽然病毒得到了控制，但病例数与死亡人数的下跌非常缓慢，令人痛苦。

周一的新冠病毒病例数下跌，这点鼓舞人心。但到了周三，一件事变得清晰，那就是虽然病毒得到了控制，但病例数与死亡人数的下跌非常缓慢，令人痛苦。欧洲全境，尤其是看起来控制住了疫情的德国的病例数重新上升，削弱了投资者的信心。
英国零售类股今天早上下滑，虽然昨天政府允许更多的企业自7月起重新运营并且将社交距离缩短到仅1米。
由于美国疫情并没有改善，欧盟正着眼于禁止美国人，还有俄罗斯和巴西人入境。所以，旅行类股的下行压力加大。
Premier Foods是FTSE中为数不多上涨的个股。虽然爆发了疫情，该公司仍预测一季度营收增加20%左右，并超过目前对2021年利润的预测值。

库存增加，西得州原油与布伦特原油下跌
美国原油库存下降的幅度没有达到预期，但有迹象显示市场正开始发生转变。油价迅疾做出回应，西得州油价下跌1.3%，但投资者忽略了库存数据中的一个细节，即，上周随着需求回暖库存也大幅减少，并且产出的骤减也开始产生作用。美-中贸易冲突仍是原油市场面临的重大不利因素，但目前阶段美国官员们正试图确认其相信阶段1贸易协议将按协议履行。

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