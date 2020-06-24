事实证明新冠病毒难以攻克，FTSE下跌





周一的新冠病毒病例数下跌，这点鼓舞人心。但到了周三，一件事变得清晰，那就是虽然病毒得到了控制，但病例数与死亡人数的下跌非常缓慢，令人痛苦。周一的新冠病毒病例数下跌，这点鼓舞人心。但到了周三，一件事变得清晰，那就是虽然病毒得到了控制，但病例数与死亡人数的下跌非常缓慢，令人痛苦。欧洲全境，尤其是看起来控制住了疫情的德国的病例数重新上升，削弱了投资者的信心。英国零售类股今天早上下滑，虽然昨天政府允许更多的企业自7月起重新运营并且将社交距离缩短到仅1米。由于美国疫情并没有改善，欧盟正着眼于禁止美国人，还有俄罗斯和巴西人入境。所以，旅行类股的下行压力加大。Premier Foods是FTSE中为数不多上涨的个股。虽然爆发了疫情，该公司仍预测一季度营收增加20%左右，并超过目前对2021年利润的预测值。库存增加，西得州原油与布伦特原油下跌美国原油库存下降的幅度没有达到预期，但有迹象显示市场正开始发生转变。油价迅疾做出回应，西得州油价下跌1.3%，但投资者忽略了库存数据中的一个细节，即，上周随着需求回暖库存也大幅减少，并且产出的骤减也开始产生作用。美-中贸易冲突仍是原油市场面临的重大不利因素，但目前阶段美国官员们正试图确认其相信阶段1贸易协议将按协议履行。