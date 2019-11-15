富时指数反弹

美国白宫经济顾问拉里·库德洛有关中美贸易协定在望的言论带动亚洲股市反弹。贸易相关新闻再度成为市场行情驱动。乐观情绪可能会持续到特朗普总统下条推文上线，但目前伦敦股市照例跟进走高。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/15 17:09:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国白宫经济顾问拉里·库德洛有关中美贸易协定在望的言论带动亚洲股市反弹。贸易相关新闻再度成为市场行情驱动。乐观情绪可能会持续到特朗普总统下条推文上线，但目前伦敦股市照例跟进走高。

中国市场占比大的矿商等股票涨幅最猛，而连锁酒店Whitbread股价也出现上涨，攀升至股指涨幅首位。

英国电信因科尔宾宽带承诺受创

感谢杰里米·科尔宾，英国电信经历了一个混乱的早晨。这位工党领袖承诺，如果他赢得12月大选，将对电信供应商进行部分国有化并为所有人提供免费宽带。该承诺引发电信公司股票恐慌性抛售，英国电信股价大跌3.6%。不过，投资者很快判断该承诺不可能实现，因为民调显示工党远远落后于保守党——也可能是因为鲍里斯•约翰逊在回应科尔宾时，称其计划是“异想天开”。此后，英国电信股价反弹，目前交投仅微跌0.23%。

布伦特原油价格因投机抛售下行

随着交易员攻击关键的62美元价位，布伦特原油今天上午下跌了0.69%。交易员的操作似乎更像一种投机，而非出于基本面因素，不过基本面因素也为投资者提供了减仓理由。主要西方市场仍存在轻微供过于求，而欧佩克产油国也在讨论12月初维也纳开会时如何避免进一步减产。


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