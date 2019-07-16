美国公司财报推高富时

随着花旗银行为美国新一轮财报季拉开序幕，华尔街股市收盘创下新高，受此影响，欧洲市场今天上午开局良好。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/16 15:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着花旗银行为美国新一轮财报季拉开序幕，华尔街股市收盘创下新高，受此影响，欧洲市场今天上午开局良好。摩根大通和富国银行将紧随花旗之后揭晓财报，然后是本周晚些时候登场的Netflix、亚马逊（Amazon）和Alphabet等科技巨头。

英镑依然疲软，有迹象表明英国脱欧冲突加剧

英镑隔夜走势艰难，下跌0.5%，但今早有所反弹，兑美元交投于1.2519。英镑整体形势仍无变化：旷日持久的保守党领导层之争、英国脱欧不确定性、经济走弱再加上降息前景，上述因素共同导致英镑承压。

最近，英国首相面临新的挑战：活动人士，律师吉娜•米勒可能试图在“无协议脱欧”问题上推翻议会决定，这表明唐宁街10号的继任首相想要达成英国脱欧协议，其难度并不逊于特蕾莎•梅。

由于投资者在下周欧央行会议前按兵不动，欧元走势相当稳定，几无变化。

随着热带风暴“巴里”(Barry)过后市场回落，油价继续小幅下滑，西德州原油(WTI)跌幅超过布伦特原油。接下来，重点关注或带动油价涨跌的投机交投和地缘政治消息。
相关主题： 原油 英镑 UK 100 华尔街道琼斯指数

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