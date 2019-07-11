美联储证词提振富时指数

在昨天美联储主席杰罗姆•鲍威尔国会作证后，富时指数今天上午迎来新一轮乐观情绪。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/11 15:04:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在昨天美联储主席杰罗姆•鲍威尔国会作证后，富时指数今天上午迎来新一轮乐观情绪。鲍威尔有关贸易紧张局势和全球经济现状对美国经济增长影响的表态谨慎，其言论被解读为7月底降息的全面确认。

尽管股市今天似乎表现不错，但考虑到鲍威尔今天晚些时候还将继续作证，汇市走势相对要更为小心。美联储主席的言论导致美元在前一交易日一直上下波动，今天上午美元兑大部分主要货币继续走低。这点利好英镑，若非美元走弱，也没有其他国内新闻能将英镑自当前低点拉升。

伦敦方面，在昨天优于预期的英国GDP数据揭晓后，住宅建筑商和房地产公司股价上涨。尽管英国经济创下最低增幅，但在英国脱欧和特蕾莎•梅辞职后，英国经济不降反增的事实点燃了人们对未来几个月房地产市场也会上扬的希望。

        墨西哥湾石油生产商正在为可能发生的飓风“巴里”做好准备，并在飓风预计登陆时间（本周末）前撤掉一些石油钻井平台。布伦特原油价格目前为$67.60，在一艘伊朗革命卫队炮艇逼近一艘英国油轮后，波斯湾的供应形势也变得更为扑朔迷离，布伦特原油价格也因此不断攀升。



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