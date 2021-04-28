FTSE100指数交易指南：成份股、市场时间与如何交易

什么是FTSE100指数？

FTSE100指数是股指，追踪在伦敦证券交易所（LSE）的100家最大上市公司的股票。这些公司按市值排序 – FTSE100指数的总估值超过LSE全部市值的80%。

FTSE100指数被用于衡量英国经济健康状况的基准指标。如果股指上涨，说明成份股在上扬，通常表明经济状况良好。但FTSE100指数若下跌，则透露企业（乃至整体经济）正在经历萎缩期的信号。

FTSE这个名字取自创建FTSE100指数的两家公司：金融时报（Financial Times）和伦敦证券交易所（London Stock Exchange）。FTSE100指数现在完全为LSE所有。

所以，无论是交易员还是投资者，如果有意于英国股市，将需要关注FTSE100指数的走势。但因为成份股既有国内公司又有国际公司，政治与经济事件的风吹草动都会影响FTSE100指数的走势。

如果只对英国晴雨表感兴趣，那么成份股中较少国际公司的FTSE250是更好的选择，其较FTSE100指数更常被使用。

FTSE100指数的成份股

FTSE100指数的成份股因为拥有最高的价值而被视为英国的“篮筹”公司。这些公司常用于衡量英国经济的情况，但FTSE100指数中现在有为数不少的成份股是跨国公司。

要想进入FTSE100指数，公司必须在LSE上市、股票必须以英镑计价，还必须满足最低流通市值与流动性的必要条件。

FTSE成份股每个季度进行回顾 – 通常是在3月、6月、9月和12月。如果某只股票的市值跌出前100榜单，可能被剔除并代之以新的股票。成份股的变动将影响对经济中不同领域的持仓，所以对FTSE100指数成份股变动的关注不容轻视。

下图是2021年3月调整后FTSE100指数前十大板块的表现：

FTSE100指数如何计算？

FTSE100指数的计算基于所有100家成份股的总市值。作为市值加权指数，成份股中价值越高的公司对股指最终价值的作用越明显。

FTSE100指数的计算，先是将每家公司当前股价乘以已发行股票总数量。

得出的数字再乘以该公司的“自由流通因子”，即市场上可供选择的股票数量，本质上用以帮助计算可供选择股票数量之差 – 通常取四舍五入后最接近5%的数字。一家公司拥有的流通股票比例越高，对股指的价值影响力越大。

所有公司的市值总和再除以指数除数，即用于股指使其价值更易管理的数字，在1984年股指创建之初为1000点，但已随着成份股的变动而发生了变化。此举是为了确保股指的价值可与历史数据做比较。

FTSE100指数价格意味着什么？

FTSE100指数的价值代表着指数中的成份股价值的涨跌。如果FTSE100指数上涨，意味着指数中的某一公司或公司组的价格正在走高，其体现于指数的整体价格。同样的，当FTSE100指数的价格下跌，表明股指中的股票价格正在走弱。

FTSE100指数的价格变动幅度将取决于公司在指数中的权重。如果是联合利华、力拓集团或葛兰素史克这样权重最大的成份股的价格发生变化，相较于巴宝莉、Taylor Wimpey或Sainsbury这样市值较小的成份股价格变动，对指数整体表现的作用更大。

FTSE100指数的平均回报

FTSE100指数过去10年的平均年回报率为5.4%。FTSE100指数的平均回报本质上是主动型基金在一年中为投资者赚取的利润 – 当然，分红是否用于再投资也导致FTSE100指数的回报迥异。

下图是2011年-2020年的年内回报。请注意，过往的回报不保证未来业绩。

FTSE100指数可交易的时间

FTSE100指数开盘时间为标准时间上午8：00，收盘时间为下午4：30，即伦敦证券交易所的市场时间。如果选择我们交易FTSE100指数，您将得到长得多的交易时间。我们的FTSE100指数市场时间如下：

标准时间 美东时间 英国 100 1am to 9pm 9pm to 5pm 英国 100 期货 1am to 9pm 9pm to 5pm

如何交易FTSE100指数

FTSE100指数的交易方式多种多样，最常见的是衍生品，比如差价合约（CFD）、期货与期权以及交易型基金。通过这些交易产品，投资者可以用一个头寸持有100家公司的全部风险敞口。

FTSE现货CFD

CFD是价格取自源生性市场的衍生品，本文中的源生性市场即FTSE100指数。通过交易CFD，投资者无需持有源生性产品，对FTSE100指数的涨跌进行投机即可。

交易CFD即同意交换您对FTSE的开仓价格与平仓价格之差，FTSE指数朝着您的开仓方向（上涨或下跌）移动得越多，您的获利将越大。FTSE背着您的开仓方向移动得越多，您的亏损将越大。

现货CFD的点差处于最小点差阵营，深受快速进出场的日内交易员的欢迎。但持仓过夜会承担额外的费用。

FTSE100指数期货

期货合约是一种在约定到期日期以固定价格交换资产的协议。FTSE期货合约与大部期货不同的地方在于没有一个源生性实物资产用于交换，因为指数不过是一个代表一组股票的数字而已。

FTSE期货纯属投机，即预估FTSE在规定日期前上涨或下跌的幅度。

FTSE期货的价值有点难以预估，因为期货与源生性指数之间的关系可以相互作用。FTSE期货的价值当然受到源生性100家公司股票自身走势变化的影响，也受到期货定价的左右 – 原因在于期货市场开盘时间早于LSE。所以，如果期货价格上涨，FTSE100指数的价值可能高开，反之亦然。

如果选择我们交易FTSE期货，您将使用CFD来猜测期货市场。一般而言您将用期货建立长期头寸，因为维持隔夜头寸的成本包含于初始价差中。

FTSE100指数期权

FTSE100指数期权是一种合约，赋予您在规定日期以规定价格买入或卖出指数的权利而无需承担义务。

与期货合约一样，指数期权不同于其它类型的期权，不涉及源生性资产。但与期货合约不同的是，买入期权合约时可以获得权利，放任所持合约的价值流失直至到期。

您有两种可用于猜测FTSE100指数价格的期权类型。如果看涨FTSE100指数，您可使用看涨期权 – 当指数升值时可获利。如果看跌FTSE100指数，您可使用看跌期权，当指数贬值时可获利。

FTSE100股票与交易型基金

另一种交易FTSE的方法是透过交易型基金，即一种持有一组股票的投资工具，本例中是FTSE100指数的成份股。

绝大部分FTSE交易型基金的加权方式和FTSE100指数一模一样，所以两者的风险敞口一致。FTSE交易型基金的例子有：Vanguard FTSE 100 UCTIS ETF和iShares Core FTSE 100 UCITS ETF。其它类型的FTSE100指数交易型基金则赋予每家公司相等的权重，可以做空并提供杠杆，所以投资者的回报与源生性资产可能看起来不一样。

您也可以交易成份股个股，这样您可以持有指数中某一部分的风险敞口，但可以只选择感兴趣的股票或板块。

FTSE100指数成份股的市值排名

下表是截至2021年4月27日FTSE100指数成份股的市值排名，您会发现表上有101家公司，这是因为Royal Dutch Shell在LSE有两类上市股票。

排名 股票代码 公司名称 1 ULVR Unilever 2 AZN AstraZeneca Plc 3 HSBA HSBC Holdings Plc 4 RIO Rio Tinto Plc 5 DGE Diago Plc 6 GSK GlaxoSmithKline 7 BATS British American Tobacco Plc 8 BP. BP PLC 9 RDSA Royal Dutch Shell Plc 'A' 10 RDSB Royal Dutch Shell Plc 'B' 11 BHP BHP Group plc 12 RB. Reckitt Benckiser Group Plc 13 AAL Anglo American Plc 14 GLEN Glencore Plc 15 PRU Prudential Plc 16 LSEG London Stock Exchange Group Plc 17 VOD Vodafone Group Plc 18 REL RELX Plc 19 NG. National Grid Plc 20 BARC Barclays Plc 21 LLOY Lloyds Banking Group plc 22 CPG Compass Group Plc 23 FLTR Flutter Entertainment Plc 24 CRH CRH Plc 25 EXPN Experian Plc 26 NWG NatWest Group Plc 27 AHT Ashtead Group Plc 28 FERG Ferguson Plc 29 ANTO Antofagasta Plc 30 ABF Associated British Foods Plc 31 SMT Scottish Mortgage INV TST Plc 32 TSCO Tesco Plc 33 OCDO Ocado Group Plc 34 LGEN Legal & General Group Plc 35 BA BAE Systems Plc 36 AV Aviva Plc 37 BT.A BT Group Plc 38 SSE SSE Plc 39 STAN Standard Chartered Plc 40 IMB Imperial Brands Plc 41 SN. Smith & Nephew Plc 42 III 3I Group Plc 43 SGRO SEGRO Plc 44 AVV Aveva Group 45 WPP WPP Plc 46 JET Just Eat Takeaway Plc 47 NXT Next Plc 48 IAG INTL Consolidated Airlines Group SA 49 PSN Persimmon Plc 50 HLMA Halma Plc 51 ITRK Intertek Group Plc 52 ENT Entain Plc 53 EVR Evraz Plc 54 MNDI Mondi Plc 55 IHG Intercontinental Hotels Group Plc 56 CRDA Croda International Plc 57 ADM Admiral Group Plc 58 JD. JD Sports Fashion Plc 59 RTO Rentokil Initial Plc 60 SKG Smurfit Kappa Group Plc 61 CCH Coca-Cola HBC AG 62 SPX Spirax-Sarco Engineering Plc 63 RR. Rolls-Royce Holdings Plc 64 INF Informa Plc 65 BRBY Burberry Group Plc 66 MRO Melrose Industries Plc 67 BNZL Bunzl Plc 68 SDR Schroders Plc 69 HL. Hargreaves Lansdown Plc 70 BDEV Barratt Developments Plc 71 KGF Kingfisher Plc 72 POLY Polymetal International Plc 73 PHNX Phoenix Group Holdings Plc 74 STJ St. James's Place Plc 75 RSA RSA Insurance Group Holdings Plc 76 SGE SAGE Group Plc 77 WTB Whitbread Plc 78 TW. Taylor Wimpey Plc 79 FRES Fresnillo Plc 80 SMIN Smiths Group Plc 81 UU. United Utilities Plc 82 JMAT Johnson Matthey Plc 83 DCC DCC Plc 84 PSON Pearson Plc 85 SLA Standard life Aberdeen Plc 86 ICP Intermediate Capital Group Plc 87 SMDS Smith (DS) Plc 88 SVT Severn Trent Plc 89 BME B&M European Value Retail 90 BKG Berkley Group Holdings Plc 91 AUTO Auto Trader Group Plc 92 MNG M&G Plc 93 HIK Hikma Pharmaceuticals Plc 94 SBRY Sainsbury (J) Plc 95 LAND Land Securities Group Plc 96 PSH Pershing Square holdings 97 RMV Rightmove Plc 98 WEIR Weird Group Plc 99 AVST Avast Plc 100 BLND British Land Co Plc 101 RSW Renishaw PLC

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