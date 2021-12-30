2021年外汇市场回顾：美元再度称王- 嘉盛集团官网

是什么造就了美元2021年的辉煌？

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/12/30 16:46:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

距离2021年结束还有几个交易日，现在就做总结或许早了点。但不管本周剩下的几个交易日的行情，是以低流动性安静交投的形式还是其它的形式展开，都不妨碍2021年是美元的辉煌一年。今年截至此文发稿，这个全球储备货币兑每个主要对手货币都上涨，兑某些货币的涨幅更是高达10%

那么，是什么造就了美元在2021年的强势表现？

如果非要得出单一归因，那必然逃不开美联储主席鲍威尔及其同事立场的遽然转变。今年年初的时候，市场认为美联储今年维持空前宽松的货币政策，预计加息的时机（或许）不会出现在2022年年底之前。

但随着整个夏季通胀飚升，鲍威尔最终被迫放弃以“过渡性”描述物价压力。美联储的资产购买政策发生了重大改变并且在上月加速缩表，为在夏至之前加息奠定了基础。

事实上，如果从各国央行货币政策的角度观察今年主要货币的剧烈波动问题，一切豁然开朗。在主要央行中，加拿大央行与英国央行的立场较为强硬，前者缩表后者更是直接加息，加元和英镑今年也不出意外地成为仅次于美元的两个最强主要货币。

与此同时，从近期评论看，日本央行与欧洲央行距离解除刺激政策似乎依然遥远，日元和欧元今年表现垫底也就不足为奇。

日历即将翻到新的一年，我们要时不时复习那些永恒的教训：货币政策是2021年货币价值的最大驱动因子，而2022年利率与资产购买前景依然笼罩于不确定性下。所以，在接下来一年乃至更远的未来，我们最需要关注的因素之一可能就是央行政策的变化。

 

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