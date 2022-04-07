亚洲市场开盘报告：FOMC会议记录发布后美元指数创下近2年高点- 嘉盛官网

美国现货市场周三收盘情况：
- 道指跌144.67点，跌幅0.42%，收于34,496.51
- 标普500涨43.97点，涨幅2.51%，收于34,058.75
- 纳斯达克100指数跌321.754点，跌幅2.17%，收于14,498.89
亚洲期货市场：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌21点，跌幅0.28%，现货市场开盘可能报在7,469.10
- 日本日经2250指数期货下跌360点，跌幅1.31%，现货市场开盘可能报在26,990.30
- 香港恒指期货下跌102点，跌幅0.46%，现货市场开盘可能报在21,978.52
- 中国A50指数期货下跌53点，跌幅0.38%，现货市场开盘可能报在13,915.18
FOMC会议记录巩固了这样的观点，即接下来，从下次会议开始，美联储将进入积极加息与缩表的轨道。美股隔夜因此再度下跌，但前一天就已因为美联储官员Daly 和 Brainard的强硬评论而承压下挫。在会议记录的推动下，标普500指数跌至12天低点并考验其50天指数移动均线。该股指56%的个股下跌，11个板块中有6个板块走弱，领跌的是休闲消费板块。标普500指数反弹后回到4481，至少暂时在50和20天指数移动均线处企稳。
ASX 200:
ASX200指数今天可能进一步承压下挫。该股指昨天经历了三周最大单日跌幅并收出上吊线形态，但考虑到其反弹至7500区域的力度之强，我们怀疑现在处于震荡交投阶段。因为预计有回撤行情，所以我们选择观望，在价格跌至更低水平时寻找看涨结构。
ASX200指数2022年4月6日收于7490.1，跌幅0.50%
- 板块方面，金融最强，上涨0.7%，而信息技术最弱，下跌2.88%
- 11个板块有2个板块收高
- 11个板块有9个板块收低
- 11个板块有6个板块跑赢大盘
- 59只个股（占比29.50%）上涨，127只个股（占比63.50%）下跌
涨幅居前的个股:
- +6.92% - New Hope Corporation Ltd (NHC.AX)
- +5.53% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)
- +4.78% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-6.89% - Novonix Ltd (NVX.AX)
- ·-6.88% - Block Inc (SQ2.AX)
- ·-6.53% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)
需求与供应过度的担忧打击油价
中国最近新冠病例数激增引发原油需求不振的担忧，加上IEA可能自库存中释出更多原油的担心，令能源价格走弱。西得州原油跌至14天低点95.73，收于上周低点之下。天然气价格日图则在其记录高点下方留下反转K线，预示后市可能下跌。
我们可以看到西得州原油小时图跌穿了97.78支撑位，但自那以后回到了98附近的阻力带。小时图K线尚未走完，但若形成看跌锤子或在区域上轨下方出现反转K线集合暗示波段高点已就位，可能是个好现象。如果看到下降的高点，我们将寻找看跌结构，目标先后指向该狭窄支撑带上方的96、95，甚至94。
美元指数创下近2年高点
强硬的FOMC会议记录推动美元指数隔夜创下23个月高点，但反弹止步于100下方不远处。美元指数当天的波幅也是5天反弹中最小，显然缺少马上冲高的决心。
美元/加元回归均值
商品货币因能源市场普遍下跌而承压，并且澳元和加元领跌。事实上，加元忽视其稳健的PMI报告。该报告触及历史高点，并且就业走强。这很好地支持了我们的观点，即美元/加元将回归均值。该货币对已明确突破周二的看涨pinbar并反弹至7天高点，但受制于20天指数移动均线和周图第一中枢阻力所在的1.2573附近。
后市展望 (AEDT时间)
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