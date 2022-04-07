亚洲市场开盘报告：FOMC会议记录发布后美元指数创下近2年高点- 嘉盛官网

美国现货市场周三收盘情况：

道指跌 144.67 点，跌幅 0.42% ，收于 34,496.51

标普 500 涨 43.97 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数跌 321.754 点，跌幅 2.17% ，收于 14,498.89

亚洲期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 21 点，跌幅 0.28% ，现货市场开盘可能报在 7,469.10

日本日经 2250 指数期货下跌 360 点，跌幅 1.31% ，现货市场开盘可能报在 26,990.30

香港恒指期货下跌 102 点，跌幅 0.46% ，现货市场开盘可能报在 21,978.52

中国 A50 指数期货下跌 53 点，跌幅 0.38% ，现货市场开盘可能报在 13,915.18

FOMC会议记录巩固了这样的观点，即接下来，从下次会议开始，美联储将进入积极加息与缩表的轨道。美股隔夜因此再度下跌，但前一天就已因为美联储官员Daly 和 Brainard的强硬评论而承压下挫。在会议记录的推动下，标普500指数跌至12天低点并考验其50天指数移动均线。该股指56%的个股下跌，11个板块中有6个板块走弱，领跌的是休闲消费板块。标普500指数反弹后回到4481，至少暂时在50和20天指数移动均线处企稳。

ASX 200:

ASX200指数今天可能进一步承压下挫。该股指昨天经历了三周最大单日跌幅并收出上吊线形态，但考虑到其反弹至7500区域的力度之强，我们怀疑现在处于震荡交投阶段。因为预计有回撤行情，所以我们选择观望，在价格跌至更低水平时寻找看涨结构。

ASX200指数2022年4月6日收于7490.1，跌幅0.50%

板块方面，金融最强，上涨 0.7 % ，而信息技术最弱，下跌 2.88%

11 个板块有 2 个板块收高

11 个板块有 9 个板块收低

11 个板块有 6 个板块跑赢大盘

59 只个股（占比 29.50% ）上涨， 127 只个股（占比 63.50% ）下跌

涨幅居前的个股:

+6.92% - New Hope Corporation Ltd (NHC.AX)

+5.53% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)

+4.78% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)

跌幅居前的个股:

· -6.89% - Novonix Ltd (NVX.AX)

· -6.88% - Block Inc (SQ2.AX)

· -6.53% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

需求与供应过度的担忧打击油价

中国最近新冠病例数激增引发原油需求不振的担忧，加上IEA可能自库存中释出更多原油的担心，令能源价格走弱。西得州原油跌至14天低点95.73，收于上周低点之下。天然气价格日图则在其记录高点下方留下反转K线，预示后市可能下跌。

我们可以看到西得州原油小时图跌穿了97.78支撑位，但自那以后回到了98附近的阻力带。小时图K线尚未走完，但若形成看跌锤子或在区域上轨下方出现反转K线集合暗示波段高点已就位，可能是个好现象。如果看到下降的高点，我们将寻找看跌结构，目标先后指向该狭窄支撑带上方的96、95，甚至94。

美元指数创下近2年高点

强硬的FOMC会议记录推动美元指数隔夜创下23个月高点，但反弹止步于100下方不远处。美元指数当天的波幅也是5天反弹中最小，显然缺少马上冲高的决心。

美元/加元回归均值

商品货币因能源市场普遍下跌而承压，并且澳元和加元领跌。事实上，加元忽视其稳健的PMI报告。该报告触及历史高点，并且就业走强。这很好地支持了我们的观点，即美元/加元将回归均值。该货币对已明确突破周二的看涨pinbar并反弹至7天高点，但受制于20天指数移动均线和周图第一中枢阻力所在的1.2573附近。

后市展望 (AEDT 时间 )

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