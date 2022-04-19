美国市场开盘报告：股市企稳，重点关注推特与银行走势- 嘉盛官网

美国股指期货

道指期货下跌0.01% ，报34580

标普期货下跌0.22% ，报4437

纳斯达克期货下跌0.18% ，报14188

欧洲市场

FTSE涨0.24%，报7594

Dax涨0.55%，报14146

Euro Stoxx涨0.5%，报3850

零售销售与失业金申请人数报告良莠不齐

美国股市前一时段大涨，今天可能因为投资者面临一系列宏观经济数据与企业消息发布而平静开盘。

昨天，PPI创下记录没能阻止收益率回落，股市因此攀升。对美联储立场强硬的担心出现转变，提振了股市，尤其是高成长科技股，使得纳指收高2%。

今天的数据良莠不齐，没能为股市提供真正意义上的方向指引。失业金申请人数自上周的逾50年低点小幅上升，至18.5万人。就业市场供应依然不足，初请失业金人数仍远低于20万。

3月零售销售增加但增幅低于预期的0.6%，只有0.5%。不过，2月读数自-1.2%上修，至0.8%。该数据整体表明，两个月零售销售净增加，势头稳健。也就是说，通胀上升没有改变消费者的支出。

企业消息方面：

马斯克对推特提出恶意收购，欲使该社交平台私有化。推特股价随后上涨。马斯克提出的一次性最终报价为每股54.20美元，相比昨天收盘价溢价18%。按这个价格估算，推特估值达到430亿美元。推特董事会将要商议接下来的行动。

美国银行业一季度财报好于预期，一定程度缓解银行巨头摩根大通财报造成的失望情绪。

纳指后市展望

纳指在100期简单移动均线处受阻后跌至13850支撑位，此前的冲高在50期简单移动均线处受阻。RSI略低于中性水平，给出一定的信号，即突破交易为最佳策略。多头目标可能为站上50期简单移动均线，上看在过去半年多次或构成支撑或构成阻力的14650，然后上攻100期简单移动均线所在的15000下方不远处。空头目标可能是下破13850，下看13500和2022年低点12950。

货币对交易市场：美元上涨、欧元在欧洲央行决策发布后下跌

继前一时段下跌后，美元正小幅上涨数个点子。

欧洲央行一如预期维持利率不变，但没有在声明中做出偏强硬调整则令人失望，欧元/美元随后下跌。

英镑/美元涨0.03%，报1.3011

欧元/美元跌0.14%，报1.0874

油价下跌

连续劲涨两天后油价回落。油价周二和周三总计斩获10%的涨幅，今天原油多头休整，消化各种错综复杂的信号。

供应依然紧张且预计愈发紧张。IEA警告，5月市场日供应将减少300万桶，缺口大于4月的150万桶。俄罗斯与乌克兰的战争没有通过外交途径和解的信号，不大可能缓解对原油供应的关切。

而美国原油库存大幅增加则增添油价的压力。随着战略储备原油释放，库存增加900万桶。但天然气库存降幅超过预期。

目前多方力量在左右油价，但其后市依然倾向于上涨。

西得州原油下跌1.27%，报101.98

布伦特原油下跌1.5%，报106.14

后市关注

15:00 密歇根大学消费者信心

18:00 Baker Hughes 钻井数量

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