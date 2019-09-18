FOMC会议概览：确认“鹰派降息”，多数委员料今年不会再次降息！

和我们今天早些时候FOMC前瞻报告预期一致，美联储确实出手降息0.25%，降息后的基准联邦基金利率区间为1.75-2.00%。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2019/9/19 0:32:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

和我们今天早些时候FOMC前瞻报告预期一致，美联储确实出手降息0.25%，降息后的基准联邦基金利率区间为1.75-2.00%。当然，市场此前对该结果的计入概率已达95%，因此交易员对美联储货币政策声明、经济预测摘要和鲍威尔主席新闻发布会要更感兴趣。

1) 货币政策声明

跟往常一样，美联储货币政策声明只进行了象征性微调。联储上调对家庭支出的评估，并（不出意外）下调了对出口的看法。除上述细微调整外，唯一值得注意的是，FOMC有三名委员对此次降息决定投出了反对票：埃斯特•乔治（Esther George）和埃里克•罗森格伦（Eric Rosengren）投票支持维持利率不变，而詹姆斯•布拉德（James Bullard）则赞成立即降息50个基点。

2) 经济预测摘要

美联储经济预测的最大意外可能来自预测缺乏变化。尽管过去3个月中各种地缘政治和经济形势动态，美联储预测仍与6月基本持平。虽然有一些微调（2019年GDP和失业率预测上调了0.1%，2021年GDP预测也上调0.1%），但这些基本都符合市场当前预期，而非经济前景实质性变化。

不过，美央行的利率预期“点阵图”出现了一些重大调整。美联储政策制定者将2019年、2020年和2021年的利率预期中值分别下调了0.5%、0.2%和0.3%。换句话说，美联储已确认利率将在更长时间内保持在较低水平。有趣的是，这其实并不如很多人此前预期的那么鸽派。根据今天的点阵图，少数美联储政策制定者(17人中7人）预计今年会进一步降息，事实上，还有5人预计会加息。由于许多交易员此前认为今年还会降息两次，因此，美元会后应声上涨也就不足为奇了。


来源：FOREX.com

1) 鲍威尔主席记者会

美联储主席鲍威尔的新闻发布会即将召开，交易员们会密切关注他对今天决议的评价。如果他暗示预期的利率“中期修正”可能已经完成，随着交易员们淡出进一步降息可能性，美元或走强，股市下跌。另一方面，若鲍威尔展望更为鸽派，暗示今年可能再次降息，或缓和美元/股市即刻看涨/看跌反应，但市场鸽派预期与美联储“鹰派降息”之间的巨大分歧表明，市场或继续声明发布后的初始走势。

毫无疑问，鲍威尔将不得不回答有关货币市场持续动荡及美联储应对计划相关问题。



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