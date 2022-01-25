FOMC会议前瞻：还有“美联储看跌期权”吗？ - 嘉盛集团官网

表面看，本周的FOMC会议应该是非市场事件。毕竟鲍威尔早在月初出席参议院美联储主席提名确认听证会上就异常清晰地给出了美联储的时间表，即“今年如果事情的发展一如所料，我们将走向货币政策的正常化。也就是说，我们将在3月退出资产购买计划、将在今年加息。也许会在今年晚些时候开始允许资产负债表收缩，而那正是通往货币政策正常化的道路”。

市场全盘接受并将其计入前景，联邦基金期货市场交易员目前预计本周加息几率只有5%左右，但预计年内整整加息四次，甚至可能达到五次或六次。换言之，交易者预测本周的美联储会议是“暴风雨前的宁静”。美联储今年余下时间可能积极紧缩银根。

美联储将提前结束量化宽松吗？

纯宏观经济层面判断，可以说美联储落后于形势。毕竟在目前失业率低于4%且通胀率处于7%以上的数十年高点的环境中美联储继续通过其量化宽松计划购买资产显得不可理喻，即使它在相当激进地缩减资产购买的规模。事实上，鲍威尔也在是次听证会上承认，美联储“注意到资产负债表高达9万亿美元，远超所需要的水平”。

美联储观点在最近几周可能已经发生了转变，鲍威尔及其同事或许选择马上退出所有资产购买而不是等到 3 月。这并不是我们的基本观点，却是绝对存在的风险。如果是这样，高回报率的货币和股指等风险资产可能应声下挫，而债券和美元等避险资产可望应声上涨。

“美联储看跌期权”在哪里？

所谓“美联储看跌期权”指美联储为了应对股市的下跌而宽松银根（或推后紧缩银根的时间）的政策倾向。这根本不是官方说法，但许多投资者相信美联储担负着确保货币政策决议不会导致股市下跌过快的第三项非正式任务。

但历史上“美联储看跌期权”抬头往往伴随着对美国经济滑入衰退的担心，与当前环境形成鲜明的对比。目前市场的主要担心是，为了应对通胀的上升，美联储将不得不大举加息。对成长的拖累可能是很遥远的事情。换言之，美联储可能并不担心经济衰退迫在眉睫。所以，尽管眼下不断调整，主要股指的潜在“美联储看跌期权”可能远低于目前水平。

对美联储决策的预期事项

综上，最可能的结果是美联储“照本宣科”，维持利率和减码时间表不变。部分交易者无疑期待鲍威尔发表温和评论驰援下跌的股市，如果周三货币政策会议的结果是“循序渐进”，可能导致商品货币和股市等风险资产再度下挫。但若出现未来加息延迟或对未来加息犹豫不决的暗示，有望缓解饱受打击的风险资产的下行压力。提前结束量化宽松则可能加剧近期跌势。

总之，交易者不会错过鲍威尔及其同事在周三所说的每一个字。

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