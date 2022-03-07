非农就业报告前瞻：薪资增长率备受瞩目- 嘉盛官网

对非农就业报告的洞察

上月就业报告远强于预期，交易者基于Omicron变异病毒退却、企业继续积极招聘而期待又一份稳健的美国劳动力市场报告。事实上，经济学家预期美国2月净新增就业40.7万人，而物价压力的关键衡量指标平均每小时收入月率上涨0.5%。

来源: StoneX

说到美联储，该机构似乎已然决定了最新政策：无论本月非农就业报告的表现如何，美联储都可能在两周后召开的货币政策会议上退出资产购买计划、加息25个基点。

那么，这些期待合情合理吗？让我们深入剖析这份定于周五公布的关键就业报告的几个核心领先指标来回答这个问题。

非农就业报告的预测

老读者都知道，在判断每个月的非农就业报告时，我们着重于借助四个在历史上可靠的领先指标：

ISM 制造业 PMI 报告的就业分项指标报在 52.9 ，比 54.5 的前值低 1.5 点左右。

ISM 非制造业 PMI 报告的就业分项指标报在 48.5 ，低于上月的 52.3 ，也是 7 个月中首次滑入收缩区域。

ADP 就业报告显示净新增 47.5 万人 ，严格意义上来说略低于新增 50.9 万人这一大幅上修后的前值。

最后是初请失业金人数的四周均请人数降至 23.05 万人 ，低于 25.5 万人的前值。

提醒读者，美国正在摆脱疫情造成的空前扰动，其劳动力市场的状况较为不稳定，不确定性也高于往常。权衡了领先指标以及内部模型后我们判断，本月非农就业报告基本和预期一致，表面新增就业人数可能在32.5万-42.5万之间，只是因为当前全球背景下波动区间大于以往。

纵然如此，众所周知很难预测该报告的单月表现，我们也不会对（包括我们自己的预测在内的）任何预测抱以过高的期待。该报告的其它方面，主要是备受瞩目的平均每小时收入，可能一如既往和表面数字本身一样重要。1月平均每小时收入月率上涨0.7%。

非农就业报告可能的市场影响

薪资 月率 < 0.3% 薪资 月率0.4-0.6% 薪资 月率> 0.7% < 30万 高度利空美元 利空美元 对美元中性 30万-50万 利空美元 略微利空美元 略微利多美元 > 50万 略微利空美元 对美元中性 利多美元

美元指数2月先是在前几天暴跌，后在最后三周缓慢反弹并最终基本收平。从美元指数的14天RSI来看，价格目前并没有超买多少，但在价格测试2020年6月以来前阻力位97.75区域的当下显得有点过度。所以，如果非农就业报告弱于预期，美元指数可能涌现一些获利回吐盘。

至于潜在交易结构，如果就业报告强劲，读者可能考虑沽出欧元/美元的机会。此文发稿时，此货币对下破并跌至1.1125下方的21个月低点，下档几乎没有抵抗力，直到1.1000上方。

而如果非农就业报告疲弱，可考虑沽出美元/加元的机会。此文发稿时该货币对跌破其2月区间1.2650 - 1.2800，如果后市继续下跌，可能下看遥远的1.2500之下的支撑位。

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