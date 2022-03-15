FOMC会议前瞻：资产负债表与点阵图的最新更新是关键- 嘉盛官网

鲍威尔及其同事本周不大可能“节外生枝”改变现状，但美元仍有望斩获涨幅。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/3/15 14:51:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

美联储召开货币政策会议的时间

FOMC 3月货币政策会议将于美东时间周三（316日）下午200结束。

美联储的决议将是什么？

虽然（或许部分因为）俄罗斯与乌克兰爆发冲突，对美联储3月货币政策决议的预期保持稳定。就在两周前，鲍威尔表示，将支持在3月加息25个基点，而且大部分FOMC成员可能做出相似的决定。所以，如果美联储本周没有不偏不倚恰好加息25个基点，可能令市场震惊。

市场更关注的是，鲍威尔及其同事有可能发布对美联储资产负债表的处置计划。美联储目前持有8.9万亿美元资产，并且面临着越来越严重的压力，需要收缩所持资产的规模。美联储可能有必要在年中之前停止再投资所持债券获得的收益，但在额外资产购买计划正式于本月到期的背景下，我们预计美联储暂时不会推出明确的终止计划

 

经济预测与点阵图

一方面美国似乎相对较好地抵御了Omicron变异病毒对经济的冲击，另一方面俄乌冲突给美国的经济预测造成极大的不确定性。能源产品价格大幅反弹，突出大宗商品的飚升势头。所以，FOMC至少可能下调经济增长的短期预测值，对2022年增长率预测值或自4.0%调整为3.0%，并且上调通胀预测值，或将今年通胀率从2.7%上修为3.5%

但美联储对利率做出预期的“点阵图”将如何更新较为不确定，也更引人瞩目。鲍威尔近期指出，FOMC在当前环境中需要保持敏感。FOMC成员中较保守方与较强硬方可能分歧较大，但我们预计FOMC成员中位数将确认今年加息5次，每次加息25个基点。这基本符合交易者的预期。

 

FOMC会议影响美元的走势

鲍威尔及其同事本周不大可能“奇袭”市场，但就算只是重申持续加息意图并转向对通胀的普遍重视，也有望支持美元走高。美元最近几周兑欧元、英镑和日元等主要对手货币创下数年高点，似乎蓄势于未来数天再度冲高。这种势头在兑欧元上尤为明显。

如下图所示，欧元/美元上周在前支撑位现阻力位1.1125附近调头向下，本周需要重点关注的支撑位在上周低点1.0800附近。如果攻克该位，可能下看1.0600一线中轨的5年低点：

 

来源: TradingView, StoneX

 

 

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