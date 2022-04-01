非农就业报告前瞻：是否可以为美联储下月决策一锤定音？ - 嘉盛官网

非农就业报告透视

美联储在其3月FOMC会议上加息25个基点，这点几乎全世界都猜到了。但FOMC相关经济预测与近期市场动态促使交易者计入年内相当于再加息9次、每次25个基点的前景。这样的预期明显高于3月初大约加息5次、每次25个基点的预期。

造成紧缩银根预期的很多因素来自美国外部的世界，但美国劳动力市场的强势当然也发挥了作用。就劳动力市场方面，交易者和经济学家目前预测3月再净新增近50万人，平均每小时收入月率上涨0.4%：

来源: StoneX

值得注意的是，这将是5月初美联储下次会议之前的最后一份非农就业报告。对于5月决议，交易者目前在预期加息25个基点和预期加息50个基点之间相持不下。所以，这份就业报告可能打破僵局，令其中一方胜出，继而对货币对交易市场等市场造成重大影响。

那么，交易者的预期合理吗？我们接下来深入剖析周五这份关键就业报告的核心领先指标。

对非农就业报告的预测

老读者都知道，我们着重于借助四个在历史上可靠的领先指标帮助预测每个月的非农就业报告。不过本月因为公布日历发生变化，在非农就业报告发布之前我们仅获取了其中两个领先指标：

ADP 就业净新增 45.5 万人，略低于上修后的前值 48.6 万。

初请失业金人数的四周均请人数降至 20.85 万人，低于 23.05 万人的前值，也是历史低点。

提醒读者，受到疫情的巨大扰动，美国劳动力市场状况空前不确定，波动性也比平常高（甚至全部领先指标都已公布也不能改变这种情况）。权衡了数据与我们的内部模型后，从领先指标的角度看，本月非农就业报告基本符合预期，表面新增就业人数可能在37.5万-47.5万之间，只不过当前全球背景扩大其不确定性区间。

该报告的逐月波动预测出了名的困难，我们也不会过于依赖任何预测（包括我们自己的预测）。非农就业报告的其它方面，主要包括备受瞩目的平均每小时收入，一如既往不容忽视。上月平均每小时收入出人意料地保持不变。

市场对非农就业报告的潜在回应

薪资收入月率 < 0.2% 薪资收入月率0.3-0.5% 薪资收入月率> 0.6% < 37.5万 利空美元 略微利空美元 利多美元 37.5万-62.5万 利空美元 对美元中性 高度利多美元 > 62.5万 略微利空美元 略微利多美元 高度利多美元

继2月强力反弹之后，3月美元基本守住阵地，在97.75-99.25形成界限清晰的区间。这个全球储备货币经历了一个月的盘整，在本月非农就业报告发布之前没有清晰的方向，但较长期时间跨度内仍处于上涨趋势中。也就是说，交易者短线或乐于逢低买入。

至于潜在交易结构，如果非农就业报告强劲，读者或希望考虑沽出欧元/美元。这个全球备受瞩目的货币对此前回到1.1100一线中轨的前支撑现阻力，但因为较长期时间跨度内仍处于下跌趋势，空头可能在乐观非农就业报告的刺激下重新涌现。

而如果非农就业报告疲弱，可为美元/日元带来沽出机会。该货币对赶顶，或已于本周初在125.00触顶。如果交易者开始降低对美国今年加息的期待，或对过去三周大涨的美元/日元获利了结。

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