6月第一周企业财报展望





周二，Zoom视频通讯公司（Zoom Video Communications）可能披露一季度EPS为0.09美元，去年同期该数字为0.001美元；营收1.997亿美元，去年同期为1.22亿美元。该公司是现代企业视频通讯的领军企业，根据Bloomberg的报道，5月22日以来，出于隐私担忧，印度最高法院一直试图整理出一份尝试禁止该公司的视频会议软件的请愿书。该公司日图股价显示，RSI在50以上；MACD在信号线上方并且处于正值区域。技术形态看涨。而且，股价交投于其20与50天均线（分别落在159.35和145.51）上方。我们的最终目标为216.00，止损设置在153.20。周四，Broadcom据预测宣布二季度EPS为5.14美元，去年同期该数字为5.21美元；营收57亿美元，去年同期该数字为55亿美元。该公司开了系列半导体产品并且和HCL Technologies在5月28日表示，为继续帮助客户营造更加安全的环境以实现两家公司的业务成长目标，双方将延长最初于2018年签署的合作伙伴关系。技术面看，Broadcom股价的RSI高于50、MACD在其信号线上方且处于正值区域，发出看涨信号。而且，该公司股价交投于其20与50天均线（分别落在269.21和249.00）上方。我们的终极目标是310.80，止损位在256.20。同样在周四，Ciena据预测发布二季度EPS为0.49美元，去年同期该数字为0.48；营收8.816亿美元，去年同期为8.65亿美元。该公司开发网络系统、软件并提供专业服务。Ciena于5月19日表示，Telefónica UK已选中其实施传统流量向新的分组网络的项目，该项目可以支持5G与新一代的其它应用。从图表来看，该公司股价RSI高于70，可能意味着股价或正处于持续的上涨趋势中或就是进入超买状态进而可能展开修正（此时请关注看跌背离信号）。MACD处于正值并且高于其信号线，发出看涨信号。而且，股价交投于其20和50天均线（分别落在49.17和45.07）上方。我们的终极目标是62.90，止损位在49.80。周四还有Gap也将发布一季度LPS。据预测，该公司一季度LPS为0.48美元，去年同期该数字为0.24美元；营收24亿美元，去年同期为37亿美元。该公司以多个品牌零售服装、配饰和个人护理产品，并于5月1日宣布与专业授权管理公司IMG建立多年合作伙伴关系，以帮助公司拓展旗下各个品牌进入新的市场与经销渠道。技术面看，该公司股价的RSI高于50、MACD高于其信号线且处于负值区域。要想扩大上行，MACD必须站上零轴。而且，该公司股价交投于其20和50天均线（分别落在7.70和7.75）上方。我们的终极目标是11.09，止损位在6.25。接下来看标普500指数差价合约。该股指30分钟图自5月14日以来持续上扬并且目前远高于其200天均线支撑。只要可以守住2995支撑位，后市应可继续上攻3069和3105阻力位。来源: GAIN Capital, TradingView