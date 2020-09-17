美联储决议令股市失望，关注英国央行决议





美联储一如预期维持基准利率在零附近并承诺维持在该位附近到2023年年底，直到通胀明显上升。美联储上调今年的经济增长预测值，预计GDP萎缩3.7%，好于之前的-6.5%；但下调明年的预测值，从5%下修至4%。美联储同样预测年内失业率为7.6%，低于9.3%。对于美联储不愿注入更多刺激资金，市场表达了失望。随后股市下跌、美元上涨。道指收高0.1%的同时纳斯达克100指数与标普500指数下跌，分别收低1.2%和0.4%。市场情绪转差并蔓延到亚洲时段，没有理会日本央行给出的谨慎乐观基调。欧洲股市同样指向显著低开，焦点现在转向英国央行。英国央行将推出更多刺激政策（只是不在今天）英国央行据预测不会调整货币政策，而是有很大的机会将强调英国经济目前面临的下行风险日增。鉴于政府的就业保留计划将于下个月到期，年内失业将几乎翻倍。然后是脱欧冲击，因为到目前为止英国走向无协议硬脱欧。最后是通胀：8月通胀率仅上涨0.2%，处于4年低点。考虑到阴云渐起，相信英国央行将为11月推出更多刺激政策造势的理由非常充分。负利率？问题是，是哪种类型的刺激政策？我们知道，英国央行行长认为量化宽松这一工具更具效力。所以我们可以押注这个方向。当然，因为英国央行保持中立，围绕着负利率的讨论仍在进行当中。如果有央行可能引进负利率的任何暗示，可能重创英镑与金融股。得益于一些罕见的脱欧乐观情绪，即英国首相在内部市场议案方面做出退让，并且有报道称非正式脱欧谈判取得暂时性进展，英镑兑欧元在英国央行宣告政策之前上涨。但英镑兑美元因美元走强而下跌。美国失业救济金展望后市，在英国央行决议之后，焦点将转向美国初请失业金报告，据预测微降至85万人。美国劳动力市场陷入停顿的信号可能拖累市场人气。