2月飞向美元

市场今天上午开盘走势艰难，各大新闻都在集中报道新冠肺炎病毒传播及伦敦卫生与热带医学学院的模型预测。

2020/2/10 8:27:00

市场今天上午开盘走势艰难，各大新闻都在集中报道新冠肺炎病毒传播及伦敦卫生与热带医学学院的模型预测。该学院预测新冠疫情中心武汉到两周后病毒高峰时感染人数或超50万。

2月的第一周比较难以捉摸。在新冠肺炎疫情，美国乐观经济数据以及中国政府出台经济刺激措施背景下，市场涨跌不定。

随着经济数据（反映疫情所导致的工厂停工、旅行限制及中国农历新年假期对经济的影响）陆续揭晓，2月余下时间，震荡行情可能继续占据上风，

外汇方面，鉴于美元避险货币地位及包括上周五强劲非农在内美国新一轮经济数据强劲，美元和美元指数成为多数交易商关注的焦点。

技术面来看，上周美元指数一路冲高，未来几周或继续这种趋势。自2019年10月99.67高点至12月31日96.36低点的跌势以三浪（abc）形式展开，暗示此为调整浪。周五破/收于b浪高点98.54上方，确认美元指数的调整已于96.36低点完成。

综合上周反弹的推动浪性质，有足够证据表明美元指数应能再度测试2019年10月高点99.67，并有望攻向100.67。但鉴于美元指数受上述波动因素影响，对那些寻求买入美元指数的投资者来说，最安全的入场方式或为通过下一次回调，以包括200天移动均线在内的支撑层97.80/70作为短线看涨重新评估价位。

February flight for the USD

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年2月10日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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